Nieuwe auto op het oog? Deze dure extra snufjes zijn je geld niet waard

Gebarenbediening

Dit snufje zorg ervoor dat je het nummer op je afspeellijst kan wisselen door met je hand te zwaaien, je kan ook met een draaibeweging het volume regelen. Het is vooral populair bij de premiummerken, zoals in de BMW 3 Reeks of 5 Reeks (in het pakket van het grotere infotainmentsysteem, kostprijs in totaal 3.000 euro). Bij de Mercedes GLC kost de optie apart zowat 300 euro. In de praktijk zal je echter een paar keer de beweging moeten maken, en het volume precies afstellen wordt wel erg moeilijk. En dan hebben we het nog niet gehad over de rare blikken van andere automobilisten die je druk zien gesticuleren…

Elektrische kofferklep met voetfunctie

Nog zo’n gebaar dat we niet echt in de vingers… of eerder voeten hebben: de koffer openen met een voetbeweging. Het is beschikbaar op heel wat wagens en met een verschillend prijskaartje, van een Honda CR-V (standaard inbegrepen in de prijs) tot een Mercedes E-Klasse (in het keyless go pack van zowat 1.000 euro). Maar wanneer heb je dat echt nodig? En vooral: wanneer kan je die beweging vlekkeloos uitvoeren? Bij het verlaten van de winkel even de boodschappen op de grond zetten en de klep aantikken, dat lukt ook wel.

De Hyundai Tucson heeft een oplossing voor veelvuldige kniezwengels: de smart tailgate (standaard in de duurdere uitrustingsniveau’s). Daarbij is het voldoende om drie seconden stil te staan bij de achterkant van de auto. Blijf je lang genoeg staan, dan snapt de auto dat je waarschijnlijk toegang tot de bagageruimte wilt. Ideaal wanneer je met volle handen staat.

Spraaktechnologie

De Polestar 2 draait standaard op een Androidsysteem waarmee je via de formulering “Hey Google” toegang krijgt tot de Google Assistant. In Mercedessen, zoals GLE, kan je spraakbediening activeren via de formulering “Hey Mercedes”, maar ook heel wat andere merken springen op de kar. In de praktijk begrijpt het systeem echter niet altijd je boodschap, zeker voor wie dialect spreekt, en ben je vaak sneller af door manueel de handeling uit te voeren. Bijbetalen is dus niet zo slim, aangezien je de functie nauwelijks zal gebruiken. Bij de premiummerken is deze functie vaak gratis als onderdeel van het infotainmentsysteem, in een Volkswagen Golf kost deze feature 220 euro.

Cameraspiegel

De Audi e-tron en Honda e hebben camera’s als zijspiegels. Die camera’s zijn kleiner dan zijspiegels waardoor deze elektrische wagens aerodynamisch beter zijn en verder kunnen rijden met een volle batterij. Bij auto’s als de Toyota RAV4 (verscholen in een optiepakket met onder meer een speakerset en panoramadak) of de Range Rover Evoque (686 euro extra) bestaat de technologie echter ook voor de achteruitkijkspiegel. Handig voor wanneer de bagage in de koffer zo hoog gestapeld is dat je niet meer door de achterruit kan kijken, maar dat gebeurt uiteraard zelden. Bovendien moeten je ogen vaak wennen aan dat scherm, is het dieptezicht minder en heb je geregeld last van het reflecterende licht.

Logo op de grond bij in- en uitstappen

Nog zo’n technologie die we niet snappen. Vooral bij de duurdere wagens kan je ervoor kiezen om bij het in- en uitstappen een licht op de grond te laten schijnen waarmee bijvoorbeeld het logo van je automerk wordt geprojecteerd (dat kost 320 euro in een Jaguar E-Pace!). Wanneer iemand echt wil weten met welk merk je rijdt, zal hij wel naar het logo op de kofferklep kijken.

Te grote velgen

Afsluiten doen we met een kleine tip: velgen van 20 duim (of 50,80 centimeter) en meer zien er knap en sportief uit. En ze hebben zeker hun toegevoegde waarde op zijdezacht asfalt. Maar in de Belgische praktijk, met onze typische wegeninfrastructuur, zorgen ze toch eerder voor ongemakken aan boord. Niet alleen qua schokdemping, maar ook qua rolgeluiden. Bovendien ligt je verbruik vaak hoger met een grotere velgenmaat.

