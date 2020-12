Nieuwe auto kopen? Zo maak je de beste deal

Januari is traditiegetrouw de maand waarin we op zoek gaan naar een nieuwe wagen, al is het maar door het autosalon (dat dit jaar spijtig genoeg niet plaatsvindt) en de daaraan gekoppelde salonkortingen (die gelukkig wel blijven bestaan). Ben je van plan om een nieuwe auto te kopen? Met deze tips van de HLN Drive redactie maak je de beste deal!

Informeer je zo goed mogelijk vooraf

Zomaar bij een dealer binnen lopen, is geen goed idee. Best informeer je je zo goed mogelijk op voorhand: welk type wagen wil ik? Welke opties vind ik belangrijk? Hoe zit het met de veiligheid van bepaalde merken? Stap dus zeker met een kritische blik bij de dealer binnen. Bereid je bezoek voor door het al voor te bereiden, bijvoorbeeld via informatie die je online vindt.

Vergelijk een aantal gelijkaardige modellen

Het autolandschap is gigantisch uitgebreid. Het aantal compacte SUV’s is bijvoorbeeld enorm. Blijf dus niet hangen bij enkel de traditionele, gekende merken, maar kijk ook eens rond bij de concurrentie. Er zijn meer dan 50 automerken actief op de Belgische markt, elk met hun eigenheden. Vergelijken is dan ook de boodschap!

Wees bewust van je rijprofiel

De tijd dat je een diesel kocht omdat iedereen het deed, is voorbij. Misschien ben jij wel klaar voor elektrisch. Of zijn onbekende alternatieven als CNG en LPG wel iets voor jou. Stel jezelf dus zeker open voor deze motorisaties. En heb je geen idee welke motor het best bij jou past? Doe dan eens de test op HLN Drive. Na 10 vragen krijg jij jouw ideale match voorgeschoteld.

Reken de kosten uit

Weet vooraf goed wat je koopt. Want een auto kost meer dan zijn aankoopprijs. Wat is het BIV? Hoeveel bedraagt de jaarlijkse rijtaks? Wat met onderhoud, verzekering en tankkosten? Op HLN Drive worden al deze kosten opgesomd in een zogenaamd TCO-filmpje. TCO staat voor Total Cost of Ownership, het totale kostenplaatje dat hoort bij het bezitten van een auto dus.

Durf onderhandelen

Vragen staat vrij! Wat extra korting, een gratis optiepak, een gunstige overnamepremie voor je oude wagen, je garagehouder heeft sowieso een antwoord op deze vragen. En je wil uiteraard niet te veel betalen voor je nieuwe wagen. Durf ook bij meerdere dealers een offerte opvragen voor dezelfde wagen.

