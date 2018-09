Nieuw technologisch snufje voor auto's: digitale buitenspiegels HR

13 september 2018

07u23 0 Auto Een aantal automerken pakt uit met een nieuw technologisch snufje. Zowel Audi, Mercedes als Lexus lanceren een model met digitale buitenspiegels. Daarbij worden de buitenspiegels vervangen door camera's waarvan de beelden te bekijken zijn op schermpjes binnenin.

Onder meer de Audi E-tron, die in Vorst (Brussel) gemaakt wordt, krijgt 'virtuele buitenspiegels'. De E-tron is de eerste volledig elektrische SUV van het merk en wordt op 17 september voorgesteld in San Francisco.

De ‘virtual exterior mirrors’ zoals Audi de achteruitrijcamera’s noemt, zijn kleiner normale buitenspiegels en maken de auto 15 centimeter smaller. Het design maakt de wagen ook aerodynamischer en zou ervoor zorgen dat je minder geruis van de wind hoort. Bij slecht weer zorgt het ontwerp ervoor dat er meer zicht overblijft naar voor. Tenslotte kunnen de camera's ook in- en uitzoomen.

Het beeld dat deze camera's schieten, is binnenin te bekijken op schermen die een plaats kregen in de overgang van het portier naar het dashboard. De bestuurder kan zelf instellen wat voor beeld hij te zien krijgt. Zo kan je om te parkeren bijvoorbeeld een andere 'camerapositie' kiezen.

In Japan lanceert Lexus binnenkort hetzelfde technologische snufje op het model ES. Later zouden ze ook op andere modellen leverbaar worden. Volgens Autoweek.nl is de optie bij Lexus voorlopig wel alleen leverbaar in Japan.

Het merk Mercedes-Benz lanceerde de digitale achteruitkijkspiegels al op haar nieuwste truck, de nieuwste generatie Actros. De innovatie zou kunnen bijdragen aan de veiligheid. Volgens de fabrikant is de beruchte dode hoek, waar vaak fietsers slachtoffer van zijn, hiermee vrijwel volledig verdwenen. Bij het nemen van een bocht draait het beeld van het display aan de binnenkant van de bocht mee zodat de chauffeur altijd zicht heeft op de hele combinatie.

De technologie van de ‘digitale buitenspiegel’ mag dan een pak voordelen bieden, hij is nog niet overal ter wereld toegelaten. In Japan mag het al, en in Europa ook, maar in de VS is de technologie nog niet goedgekeurd.