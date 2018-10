Nieuw gebouwde standaard Porsche levert 3,1 miljoen dollar op Erik Kouwenhoven

29 oktober 2018

Auto Porsche Classic heeft op basis van een originele carrosserie en met originele onderdelen de laatste 911 Turbo gebouwd met een luchtgekoelde motor - 20 jaar na het einde van de serieproductie van de 993.

De auto werd gebouwd om de festiviteiten rond het 70-jarige jubileum kracht bij te zetten en was te zien tijdens Rennsport Reunion op het circuit van Laguna Seca in Californië. De motor is identiek aan die van de oorspronkelijke 993 Turbo S en de prestaties - 444 pk uit de zescilinder boxermotor met twee turbo's - dus ook. In 1998 zijn slechts 345 exemplaren gemaakt van de Turbo S, waardoor deze Project Gold nummer 346 is.

De auto werd geveild door RM Sotheby’s en zou naar verwachting 200.000 tot 400.000 euro opbrengen. Maar tijdens de veiling in het Porsche Experience Center Atlanta wilden in ieder geval twee partijen de auto kennelijk graag toevoegen aan hun verzameling. Toen de hamer neerkwam stond er namelijk een bedrag van 3,1 miljoen dollar op de borden. De opbrengst van de auto gaat naar de Ferry Porsche Foundation, die projecten steunt op het gebied van onderwijs, onderzoek, sport, cultuur en sociale zaken.