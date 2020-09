Nieuw filter legt fijnstof van rubber aan banden Erik Kouwenhoven

21 september 2020

07u49

De helft van alle fijnstof van het wegverkeer in Europa is afkomstig van banden. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze daar iets op gevonden.

Iedere keer wanneer een voertuig remt, optrekt of een bocht neemt, worden partikels van banden de atmosfeer in geslingerd. De grotere deeltjes vallen vrij snel op de grond, maar ook daar zijn ze schadelijk. Een groot deel komt via het grondwater uiteindelijk in zee terecht en vormt daar microplastics.

Alleen al in Europa komt door deze slijtage een half miljoen ton microscopisch kleine deeltjes vrij in het milieu, schatten onderzoekers. Daarom hebben Britse studenten zich gestort op het zoeken naar een methode om ook de slijtage van rubber aan banden te leggen.

Elektrostatisch

Het gaat om een apparaat dat de stof opvangt bij de bron. Het maakt gebruik van een combinatie van de aerodynamica van het draaiende wiel en elektrostatica om het stof op te vangen, dat positief wordt geladen door wrijving met de weg.

Het prototype vangt in een gecontroleerde omgeving ongeveer 60 procent op van alle deeltjes die vrijkomen van de banden van een voertuig. De verzamelde deeltjes kunnen worden gerecycled - waardoor ze worden omgezet in inkt en kleurstoffen, of zelfs weer in nieuwe banden.