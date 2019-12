Nieuw Chinees automerk strijkt volgend jaar neer in België Kristof Winckelmans - www.fangio.be

Bron: www.fangio.be 0 Auto Groot nieuws voor het komende Salon van Brussel: MG, het iconische Britse automerk dat tegenwoordig in handen is van het Chinese SAIC Motor, keert na een afwezigheid van zo’n 15 jaar terug op de Belgische markt. Al heeft het huidige MG bijna niets meer gemeen met het merk dat in 2005 op de fles ging...

De Chinese automerken hebben in het verleden al ettelijke (vergeefse) pogingen ondernomen om voet aan grond te krijgen op het Oude Continent, maar in 2020 lijkt er geen ontkomen meer aan: Alcomotive, de Belgische invoerder van onder meer Hyundai en Suzuki, laat namelijk weten dat het op het Salon van Brussel de comeback van MG zal vieren. Op de salonstand van MG (Paleis 6) zal de ZS EV te zien zijn, een elektrische SUV met een prijskaartje van 30.985 euro die in Nederland en het Verenigd Koninkrijk al een tijdje op de markt is. Op ‘korte tot middellange termijn’ zullen er nog meer modellen aan het gamma worden toegevoegd, zo laat Alcopa weten.

Oude bekende, nieuwe stijl

Het legendarische Brits automerk MG-Rover belandde na het faillissement in april 2005 in de Chinese handen van SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry Corporation), met een jaarproductie van zo’n 7 miljoen voertuigen het 7e grootste autoconcern ter wereld. Net als Geely, een andere Chinese autoreus die onder meer Lynk & Co en Polestar naar onze contreien wil halen, trekt ook SAIC Motor volop de kaart van de elektrificatie om in Europa aan de bak te komen.

Voor de aandrijving van de middelgrote ZS EV (4,31 meter) zorgt dan ook een elektromotor van 143 pk en een 44,5 kWh batterij, goed voor een spurt van 0 tot 100 km/u in 8,5 seconden en een theoretisch rijbereik van 263 km (berekend volgens de WLTP-cyclus). Aan een 50 kW-snellader kan de batterij in zo’n 40 minuten tot 80% geladen worden, via een thuislaadstation (ca. 7 kW) neemt een volledige laadbeurt 7,5 uur in beslag.

De MG-modellen zullen vanaf begin volgend jaar via een beperkt aantal Brand Stores verdeeld worden, al kon invoerder Alcomotive ons nog geen concrete verkooppunten meedelen. Daarnaast zal MG ook sterk inzetten op onlineverkoop om klanten over de streep te trekken.