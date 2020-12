Nieuw autoplatform HLN Drive: dé online showroom die je naar een nieuwe wagen gidst

Wie een auto wil kopen, gaat gemiddeld 6 tot 9 maanden voor de aankoop op zoek naar informatie. Voor zo’n grote aankoop gaat de consument duidelijk niet over een nacht ijs. De zoektocht naar info is cruciaal in de uiteindelijke beslissing. HLN Drive vergemakkelijkt die zoektocht en biedt een gloednieuw autoplatform met een overzicht van alle nieuwe wagens die op de markt zijn.

De autosalonbezoeker komt dus ook dit jaar aan zijn trekken dankzij de virtuele showroom op HLN Drive. Je kan hier rondneuzen, alle specificaties bekijken, en video’s bekijken van je favoriete modellen. Dat is niet alleen een droom voor wie effectief op zoek is, maar ook voor wie graag op de hoogte blijft van autonieuws. Zo houdt de HLN Drive-nieuwsbrief autoliefhebbers op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Alle info, alle merken, en alle modellen op 1 platform

HLN Drive is bovenal een infosite over alle automerken. Per model krijg je een handig overzicht van de basisinfo, basisprijs, en de sterke en mindere punten van het model. Vaak is er ook extra info voorzien, of kan je zelfs meteen een testrit aanvragen. Elk nieuw model komt hier aan bod en de redacteurs beschrijven de nieuwste modellen uitgebreid in de vele reviews.

Makkelijk kiezen dankzij objectieve info

HLN Drive is dus niet de plek voor verkoopspraatjes. Het is net een objectieve gids die je een leidraad biedt om die auto te vinden die matcht met jouw levensstijl. Een oriënterende test met 10 vragen gidst je naar een handig overzicht van modellen en merken die het best bij jou passen. Mét advies rond welke rij-technologie het meest interessant is voor jou.

Ook uniek zijn de Total Cost Ownerschip (TCO)- video’s, die een volledig overzicht geven van alle kosten die gelinkt zijn aan die specifieke wagens. Geen enkel aspect blijft onbelicht.

HLN Drive: helpen kiezen in een uitdagende markt

De markt van auto’s heeft het de laatste jaren niet makkelijk. Niet alleen ligt de auto zelf onder vuur, er is ook een enorme evolutie aan rij-technologie, met de eerste zelfrijdende auto’s misschien al over 5 jaar. Dat maakt het voor de consument niet makkelijk om te kiezen. HLN Drive biedt alle tools om die keuze te vergemakkelijken, met foto’s, objectieve info én reviews. Zo wordt HLN Drive de go-toplek voor iedereen op zoek naar een nieuwe wagen of het laatste autonieuws.

