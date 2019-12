Niet alleen klootzakken rijden met een Mercedes Kristof Winckelmans - www.fangio.be

Je moet het de onderzoekers van de Universiteit van Helsinki nageven: ze weten de titels van hun studies wel te kiezen…

Dat de autokeuze veel zegt over de persoonlijkheid van zijn bestuurder, daar zijn we het intussen allemaal over eens. Over de concrete invulling van die psychologische correlatie bestaan dan weer de meest uiteenlopende meningen, een discussie waaraan de onderzoekers van de Universiteit van Helsinki dringend een einde wilden maken. Ze ondervroegen zo’n 1.900 Finse automobilisten om te peilen naar hun persoonlijkheid, hun socio-culturele achtergrond én hun automobiele voorkeuren. Grappig detail: de studie werd zelfs bekostigd met overheidsgeld.

De conclusies van het onderzoek zijn minder voorspelbaar dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo blijken het niet zozeer de financiële mogelijkheden te zijn die de Finnen in de richting van een blitse Audi of een agressief smoelende BMW drijven, maar wel de eigen karaktereigenschappen. De onderzoekers koppelen de hardnekkige vooroordelen over asociale BMW-bestuurders en zelfvoldane Mercedes-rijders aan psychologische drijfveren als agressie, narcisme en een groot zelfbewustzijn, al mogen we niet alle kopers van dure luxewagens over dezelfde negatieve kam scheren.

Zo leverde het onderzoek ook een tweede groep kopers op, waarbij de keuze voor een bepaald (premium-)merk vooral ingelepeld blijkt door hun kritische blik en hun drang naar kwaliteit. Het zijn mensen met een hoog verwachtingspatroon die lak hebben aan het imago dat met een bepaald logo geassocieerd wordt, waardoor ook de link met asociaal of agressief rijgedrag volledig ontbreekt. Met andere woorden: er bestaan dus ook sympathieke BMW-chauffeurs…