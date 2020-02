Nederlandse Tesla-verkoop krijgt forse klappen Kristof Winckelmans - www.fangio.be

03 februari 2020

09u59

Bron: www.fangio.be 1 Auto Bracht Tesla in december 2019 nog meer dan 12.000 Model 3’s aan de Nederlandse man, dan bleef de teller de voorbije maand plots steken op… minder dan 50. Wat is er aan de hand, daar aan de andere kant van de Moerdijk?

Voor de Nederlandse Tesla-invoerder groeiden de bomen vorig jaar tot aan de hemel. Met de Model 3 leverde het merk tot drie maal toe de best verkochte auto van de maand, met een ongeziene piek in december (waarin Tesla 12.117 exemplaren wist te slijten op een jaartotaal van 30.000 stuks, nvdr) als grootste uitschieter. Sinds de jaarwisseling blijken de Nederlanders plots veel minder happig om zich een Tesla aan te schaffen, afgelopen maand wist Tesla niet meer dan 45 kopers – hoofdzakelijk particulieren, dan nog – over de streep te trekken.

Fiscale luchtbel

Bij Tesla hadden ze de opmerkelijke eindejaarsspurt én de tegenvallende verkoop in januari weliswaar zien aankomen: de Nederlandse markt bevond zich namelijk in een grote fiscale luchtbel. Sinds 1 januari is de beruchte bijtelling of BPM voor zakelijke rijders verhoogd van 4 naar 8 procent. Daardoor hebben heel wat dealers en leasingmaatschappijen nog snel een zo groot mogelijk aantal Model 3’s op kenteken gezet, om ze dit jaar aan de voordelige fiscale tarieven te kunnen uitleveren. Het blijven Nederlanders…

Geen reden tot paniek

De Nederlandse sectororganisatie BOVAG verwacht dat de verkoop van elektrische auto’s – en dus ook van Tesla – zich de komende maanden opnieuw zal herstellen. BOVAG gaat dit jaar uit van een elektrisch marktaandeel van 10 procent op een totale markt van zo’n 425.000 eenheden (ter vergelijking: in België bedraagt het aandeel elektrische auto’s net geen 2 procent, nvdr), met opnieuw een opmerkelijke toename in het laatste kwartaal. Vanaf 2021 wordt de bijtelling voor elektrische bedrijfswagens opnieuw verhoogd.