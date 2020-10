Nederlandse Tesla-eigenaars dreigen autofabrikant voor de rechter te slepen: “Veel problemen met de auto’s”

Dit is de 'Gentse' elektri­sche Volvo: verleide­lijk voor bedrijven, maar nog te duur om iedereen te overtuigen

5 oktober Het hoeft niet altijd een Tesla te zijn: je kan nu ook terecht bij Volvo voor een elektrische auto. En het is nog een SUV ook, dat type waaraan we de laatste jaren verslaafd zijn geraakt. Zelfstandigen en mensen met een vrij beroep kan hij zeer zeker verleiden, maar de elektrische XC40 is niet voor iedereen. Daarvoor is de eerste in Gent gebouwde elektrische wagen te duur.