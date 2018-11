Nederlandse rechter: mens is bestuurder in Tesla en mag niet bellen mvdb

22 november 2018

19u17

Bron: ANP 0 Auto Niet de automatische zelfbesturing maar de mens op de bestuurdersstoel is verantwoordelijk voor het rijden van een Tesla. En die mens mag daarom geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden, oordeelde een Nederlandse rechter in een kort geding.

Dat was aangespannen door de Amsterdammer Vincent Everts. De man kreeg vorig jaar twee boetes op de snelweg A2. Hij stelde dat hij alleen toezicht hoefde te houden op de autopilot en net als een rij-instructeur daarom wel in de auto mag bellen.

De kortgedingrechter in Utrecht bevestigt met de uitspraak een vonnis in een vergelijkbare zaak. Everts bepaalde waar de auto heen ging en hoe de auto moet handelen in noodsituaties, dat maakt hem de feitelijke bestuurder, stelt de rechter.