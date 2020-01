Nederlands onderzoek: ook appen met smartphone in houder blijkt levensgevaarlijk Edwin van der Aa

13 januari 2020

09u10

Bron: AD.nl 0 Auto Automobilisten die tijdens het rijden met hun telefoon in een houder bezig zijn, zijn net zo’n gevaar in het verkeer als wanneer ze hun smartphone in de hand houden. Dat blijkt uit nieuw Nederlands onderzoek onder weggebruikers, uitgevoerd in een rijsimulator.

Bekend was al dat een automobilist tijdens het ‘appen’ meer slingert en de snelheid niet constant houdt. Verder gaan mensen langzamer rijden. Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), een belangrijk adviesorgaan voor de Nederlandse regering, toont nu ook aan dat zulk gevaarlijk gedrag niet verschilt bij gebruik van de telefoon in de hand of in de houder.

De Nederlandse wet schrijft voor dat een automobilist tijdens het rijden geen telefoon mag vasthouden. Het bedienen van de mobiel terwijl die in een houder staat, is wél toegestaan. In de Belgische Wegcode staat Artikel 8.3 centraal dat omschrijft dat je altijd je voertuig onder controle moet hebben. De algemene bepaling geldt evenzeer voor het bedienen van een smartphone, als voor bijvoorbeeld eten achter het stuur. Artikel 8.4 gaat specifiek over het gebruik van een draagbare telefoon (smartphone). “Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt”, luidt het.



“Verkeerd signaal”

"Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is appen op een telefoon die in een houder is geplaatst ook ongewenst", stelt het SWOV vast. “Enkel een verbod op het vasthouden van een telefoon geeft dan ook een verkeerd signaal naar de weggebruikers; ten onrechte zou men hierbij kunnen denken dat appen met de telefoon in de houder wél veilig is.” De stichting benadrukt wel dat er meer onderzoek moet plaatsvinden naar ‘handheld versus handsfree’.



“Verbod geen goed idee”

“Het is levensgevaarlijk om te appen achter het stuur, ook met je telefoon in een houder. Maar een mobiele telefoon in de houder mag wél gebruikt worden om te navigeren. Een navigatie-app (ook bij de noorderburen zijn apps als ‘Waze’ erg populair, red.) kan je wijzen op een omleiding of ongeval, dat is goed voor de verkeersveiligheid en de doorstroming. Een verbod op het bedienen van een mobiele telefoon in de houder vinden we daarom geen goed idee”, stelt een woordvoerder van de Nederlandse minister van Verkeer Cora van Nieuwenhuizen.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft ook grote twijfels bij een totaal appverbod. Maar: “Appen tijdens verkeersdeelname is not done, dat is de sociale norm die we met z’n allen moeten nastreven. Techniek kan ons de steun in de rug geven om het gewenste gedrag te bereiken.”

Als je een bericht leest of typt is de kans op een ongeval zes keer zo groot Veilig Verkeer Nederland

Het allerbelangrijkste echter is volgens VVN de eigen motivatie van mensen om de smartphone tijdens verkeersdeelname niet te gebruiken. “Het moet weer normaal worden om niet elk moment van de dag bereikbaar te zijn. Als je een bericht leest of typt is de kans op een ongeval zes keer zo groot. Maak het jezelf dus gemakkelijk door de verleiding weg te halen. Zet je telefoon op ‘niet storen’ en onthoud dat het normaal is om onderweg even niet bereikbaar te zijn.”