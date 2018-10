Nederlands onderzoek: “E-bike niet gevaarlijker dan normale fiets” mvdb

16 oktober 2018

20u14

Bron: De Telegraaf 0 Auto Fietsen op een e-bike is lang niet zo gevaarlijk als tot heden werd aangenomen, meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. Het risico om als elektrische fietser in het ziekenhuis te belanden is net zo groot als de kans om als gewone fietser gewond te raken bij een ongeval.

Die conclusie trekt het onafhankelijke expertisecentrum VeiligheidNL nadat het in opdracht van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uitvoerde op basis van gegevens over fietsongevallen waarvoor behandeling op een spoedafdeling nodig was.

“Ik begrijp dat deze uitkomst verrassend is”, reageert mede-onderzoeker Paul Schepers van agentschap Rijkswaterstaat. “Vier jaar terug deed ik hetzelfde onderzoek en toen bleek nog dat elektrische fietsers meer risico liepen dan de mensen die echt zelf moeten trappen om vooruit te komen.”

“We veronderstelden toen dat het grotere gewicht van het rijwiel leidde tot meer ongevallen. Maar inmiddels blijkt uit nieuw beschikbaar gekomen cijfers dat dit niet het geval is als je ongevalscijfers vergelijkt en corrigeert op zaken als leeftijd en hoe vaak en hoe ver men fietst”, meent Schepers.