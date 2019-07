Nederlander veroordeeld voor negeren van waarschuwingslampje: dit betekenen alle symbolen op je dashboard Erik Kouwenhoven Serena Hofman ADN

31 juli 2019

17u21

Bron: AD.nl, ANP 836 Auto Een unieke rechtszaak in Nederland vandaag: een 38-jarige Nederlander heeft van de rechter een werkstraf van 40 uur gekregen en een voorwaardelijk rijverbod van zes maanden, omdat hij het controlelampje in zijn auto negeerde dat waarschuwt voor lage bandenspanning - met een zwaar ongeval tot gevolg. Kent u alle waarschuwingslampjes die kunnen gaan branden in uw auto?

Het ‘uitzonderlijke’ ongeval gebeurde op zaterdag 26 augustus 2017, toen de Nederlander op zijn werk statafels ging halen voor een barbecue.

“Kan zelfs mijn kind niet meer oppakken”

Op de terugweg naar huis via rijksweg A20 begint het stuur van zijn auto te trillen. De man mindert vaart en komt tot stilstand op het linkerrijvak met een kapotte band. Een auto kan hem niet meer ontwijken, waardoor de 47-jarige bestuurder met 120 kilometer per uur achterop de stilstaande auto knalt.



De wagen gaat enkele keren over de kop en de bestuurder wordt uit zijn auto geslingerd. De man loopt ernstig en blijvend letsel op, onder meer breuken aan zijn rugwervels. “Mijn rug is voorgoed beschadigd”, vertelde de Nederlander vandaag geëmotioneerd in de rechtbank. “Ik kan niets meer: zelfs niet mijn eigen kind optillen.”

Geel lampje

De Nederlander die panne kreeg, verklaarde dat het waarschuwingslampje pas vlak daarvoor was beginnen branden. “Maar toen kon ik al niet meer naar rechts”, zei hij timide. Een lastige, maar wel uitgemaakte zaak, volgens het Openbaar Ministerie. “Onderzoek wijst uit dat het lampje niet vlak voor het ongeluk, maar 21 kilometer eerder al brandde”, meent de officier van justitie. “De vraag is wat van een bestuurder mag worden verwacht als hij zo’n melding krijgt. De verdachte is doorgereden, hij nam daarmee een enorm risico.”

De persrechter legt uit dat de melding op het dashboard aangaf dat er iets mis was. “Maar het lampje was geel. Direct de auto aan de kant zetten is dan niet nodig. De verdachte bleef echter links rijden. Toen het mis ging, kon hij geen kant meer op. De rechtbank zegt daarom, bij zo’n lampje hoef je niet direct aan de kant. Maar je moet wel actie ondernemen, anders neem je een risico dat concreet gevaar kan veroorzaken. Een voorbeeld van gevaar is een ongeval. Deze man heeft een relatief hoge straf gekregen voor het feit waarvoor hij uiteindelijk is veroordeeld (het veroorzaken van gevaar). Het letsel van het slachtoffer speelt bij dit wetsartikel geen rol.”

De betekenis van alle waarschuwingslampjes

Wanneer een van de waarschuwingslampjes opflikkert op het dashboard van een auto, kan er iets flink mis zijn. Om te weten hoe serieus het probleem is, is het handig om te weten wat er precies aan de hand is. Met meer dan 60 verschillende pictogrammen die je vertellen dat er een probleem kan zijn met je auto, is het belangrijk om goed te begrijpen wat je auto probeert te zeggen. Daarom hier nog eens een overzicht.

De waarschuwingslampjes in de auto verschillen van kleur. Deze kleuren hebben een andere betekenis om duidelijk te maken wat er fout gaat of kapot is. Bij wit gaat het om een aanwijzing of aanbeveling. De kleur groen betekent: dit systeem werkt naar behoren. Geel en oranje zeggen: de auto zo snel mogelijk laten nakijken. Rood betekent: direct actie ondernemen.

De meeste symbolen zijn universeel, maar sommige lampjes zijn merkgebonden en staan hieronder dus niet vermeld.

1. Indicator die aangeeft dat de koppeling ingetrapt moet worden

2. Indicator die aangeeft dat het rempedaal ingetrapt moet worden

3. Auto staat op stuurslot

4. Grootlicht ingeschakeld

5. Lage bandenspanning

6. Stadslichten staan aan

7. Problemen met koplampen / achterlichten / richtingaanwijzers

8. Problemen met de remlichten

9. Waarschuwing dat temperatuur onder de 4 graden zakt

10. Info-indicator

11. Voorgloeien dieselmotor

12. Waarschuwing voor ijsvorming

13. Probleem met het startsysteem

14. De sleutel bevindt zich niet in de auto

15. Batterij van de afstandsbediening is bijna leeg

16. Waarschuwingsafstand tot een andere auto

17. Onderhoudswaarschuwingslampje

18. Adaptieve koplampen ingeschakeld

19. Afstelling van de hoogte van de koplamp

20. Problemen met variabele achterspoiler

21. Problemen bij het activeren van een elektrisch dak

22. De airbag aan de voorzijde is uitgeschakeld

23. Handrem is ingeschakeld

24. Mistlampen voor ingeschakeld

25. Problemen met stuurbekrachtiging

26. Mistachterlichten ingeschakeld

27. Laag niveau van ruitenwisservloeistof voorruit

28. Versleten remblokken

29. Cruise control is geactiveerd

30. Richtingaanwijzer(s) aan

31. Problemen met de lichtsensor of regensensor

32. Water in brandstoffilter

33. Airbag uitgeschakeld

34. Mechanisch probleem of elektrische fout

35. Dimlicht ingeschakeld

36. Vuil luchtfilter moet worden vervangen

37. Parkeersensoren ingeschakeld

38. Problemen met het roetfilter (DPF)

39. Fout - ontkoppeling van de stekker van de aanhangwagen

40. Luchtveringsproblemen

41. Waarschuwing voor onbedoeld verlaten van de rijstrook actief (rijstrookbewaking)

42. Problemen met de katalysator

43. Gordelwaarschuwing

44. Waarschuwingslicht auto staat op de handrem

45. Dynamo- of accuproblemen

46. ​​ECO-modus ingeschakeld (instelling voor extra zuinig rijden)

47. Downhill-assist staat ingeschakeld (alleen bij SUV's en terreinwagens, hulp bij afdalen)

48. Problemen met het koelsysteem

49. Probleem met het ABS

50. Problemen met het brandstoffilter

51. Portier niet (goed) gesloten

52. Motorkap niet (goed) gesloten

53. Brandstoftank in reservevoorraad beland

54. Problemen met automatische versnellingsbak

55. Snelheidsbegrenzer is actief

56. Problemen met vering/demping/onderstel

57. Voorruitverwarming ingeschakeld

58. ESP (Electronic Stability Program, oftewel anti-slip controle) is uitgeschakeld

59. Achterklep niet (goed) gesloten

60. Lage oliedruk

61. Automatische ruitenwissers ingeschakeld

62. Probleem met de motor

63. Regensensor ingeschakeld

64. Achterruitverwarming ingeschakeld

