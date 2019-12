Nederland grootste afzetmarkt voor Tesla in Europa Erik Kouwenhoven

09 december 2019

10u21

Bron: AD.nl 0 Auto Noorwegen was traditioneel gezien de beste Europese afzetmarkt voor Tesla, maar door een eindsprint haalt Nederland het Scandinavische land op de valreep in.

In Noorwegen zijn zes op de tien auto's voorzien van elektrische aandrijving. Dat komt door de vele financiële voordelen die elektrisch rijden daar traditioneel gezien met zich meebrengt door overheidssubsidies. Het is dus niet verrassend dat het Amerikaanse merk Tesla het daar goed doet. In november werden er bijvoorbeeld 546 Tesla's verkocht.

Nóg beter

Toch is er een land dat het nóg beter doet. In Nederland verandert per 1 januari de wetgeving rond de voordelen van elektrisch rijden en dus is er qua verkoop sprake van een ware eindsprint voor Tesla. Met als resultaat dat er in november maar liefst 4116 Tesla’s werden verkocht.



Daardoor haalt Nederland Noorwegen ook in als het gaat om de verkoopcijfers van januari tot en met november. In totaal is de score nu 18.460 Tesla’s voor Nederland, tegenover 17.403 inschrijvingen in Noorwegen. Volgend jaar zal het Scandinavische land het waarschijnlijk weer beter doen, maar de kans is groot dat er in december nóg meer Tesla’s worden afgeleverd in Nederland.

Model 3

Het gaat bij de verkooppiek vooral om de ongeveer 48.000 euro kostende Tesla Model 3, die net onder de grens van de 50.000 euro blijft. Daarmee profiteren de eigenaren van een zakelijk gereden Tesla volledig van de Nederlandse fiscale voordelen voor elektrische auto's tot 50.000 euro. Per 1 januari gaat die regeling dus op de schop.