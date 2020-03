Nederland geeft 4000 euro premie bij aankoop nieuwe elektrische auto HR

04 maart 2020

15u50

Nederland gaat door middel van subsidies de aankoop stimuleren van elektrische auto's. Voor het kopen of privé-leasen van een nieuwe elektrische auto kunnen consumenten 4000 euro aan subsidie aanvragen, voor een tweedehands exemplaar is 2000 euro beschikbaar. Vlaanderen geeft sinds 1 januari geen premies meer voor elektrische wagens.

Met de subsidieregeling, die vanaf 1 juli ingaat, hoopt de Nederlandse regering de aanschaf van elektrische auto's te stimuleren. “Er zijn steeds meer verschillende elektrische auto's te koop en ze worden gelukkig steeds goedkoper in het gebruik. Maar de prijs schrikt veel mensen af”, zegt minister Stientje van Veldhoven (Milieu). Ze hoopt die drempel te verlagen met de subsidie.

De auto's waar de subsidie voor geldt, moeten tussen de 12.000 en 45.000 euro waard zijn en op een volle accu zeker 120 kilometer kunnen rijden. Ook moet de auto enkele jaren van dezelfde eigenaar blijven. Eigenaars die binnen drie jaar van auto veranderen, moeten een deel terugbetalen. Leaserijders krijgen de subsidie per maand uitbetaald. Als zij het contract binnen vier jaar beëindigen, stopt de subsidie ook.

250 miljoen euro

Het kabinet had tot 2025 al 250 miljoen euro gereserveerd voor de regeling, afgesproken in het klimaatakkoord. Als het geld op is worden er ook geen nieuwe subsidies uitgegeven, aldus Van Veldhoven. Het subsidiebedrag voor de aankoop van nieuwe auto's zal de komende jaren geleidelijk teruglopen, omdat elektrische auto's steeds goedkoper worden. Voor occasies blijft het bedrag 2000 euro.

