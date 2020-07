Nederland en Singapore best voorbereid op zelfrijdende auto, België op 21ste plek SPS

07 juli 2020

15u52

Nederland is na Singapore het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Zo heeft Nederland een goed onderhouden wegennet en veel laadstations voor elektrische auto's. Ook op het gebied van overheidsbeleid en wetgeving scoort Nederland hoog. Dat meldt adviesbureau KPMG op basis van een analyse van dertig landen waarin gekeken is naar de belangrijkste voorwaarden voor de introductie van autonoom vervoer. België eindigde op de 21ste plek.

"De meeste landen hebben in het afgelopen jaar duidelijk progressie geboekt", zegt Stijn de Groen van KPMG Nederland. "Internationaal wordt Nederland nog steeds gezien als leidend maar tegelijkertijd moeten er in Nederland nog flinke hobbels worden genomen voordat auto's zelfstandig de weg op kunnen. Als wij in dit stadium autonome voertuigen willen gebruiken kan dat alleen in afgesloten gebieden of daartoe aangewezen wegen en rijstroken. Dat is in een dichtbevolkt land als Nederland lastig te realiseren.”

KPMG verwacht niet dat Nederland het land is waar autonome voertuigen het eerst in gebruik worden genomen omdat er een hoogwaardige, maar relatief kleine industrie zich bezighoudt met de benodigde technologie. "Als ik de logica van de analyse volg dan zullen innovaties op dit vlak eerder uit Israël, de Verenigde Staten of Japan komen", aldus De Groen.