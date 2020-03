Naar deze tweedehandsauto’s zoekt de Belg het meest Kristof Winckelmans - www.fangio.be

Autoscout24, het grootste platform voor autozoekertjes in Europa, heeft onlangs zijn jaarlijkse statistieken gepubliceerd over het zoekgedrag van de online tweedehandskopers. Die pop poll draaide de voorbije elf jaar (!) uit in het voordeel van de BMW 3 Reeks, maar in 2019 moest de premiumberline zijn meerdere erkennen in die andere Duitse slokop: de Volkswagen Golf.

Hoewel de cijfers in een aantal landen ‘vertekend’ worden door chauvinistische bijwerkingen – zo gaat er in Italië niets boven een tweedehands Fiat Panda, terwijl de Fransen liefst van al een Renault Clio op de kop tikken – valt er in de rest van Europa toch één grote constante waar te nemen: de tweedehandskoper zoekt nog steeds zijn heil in waardevaste Duitse occasies.

In ons land wordt de volledige top 10 zelfs gedomineerd door Duitse automerken, het logische gevolg van hun aanhoudende populariteit op de (leasing-)markt. Ook de Volkswagen-groep blijkt op de occasiemarkt nauwelijks hinder te ondervinden van de hele Dieselgate-affaire, integendeel zelfs: de Golf springt voor het eerst in elf jaar over de BMW 3 Reeks in de ranglijst van populairste tweedehandsmodellen.

BMW en Mercedes worden duurder, Audi goedkoper

De gemiddelde prijzen van de populairste modellen zijn in 2019 opnieuw gestegen. De prijs van een Volkswagen Golf steeg met 0,9% naar €15.784, iets minder dan de BMW 3 Reeks (1,1%, gemiddeld €16.307). Bij Mercedes-Benz gingen de prijzen veel forser de hoogte in: de C-klasse was 3,8% duurder en kostte gemiddeld €25.138, terwijl een E-klasse 4,8% duurder werd en gemiddeld voor €27.805 van eigenaar veranderde. Een uitzondering was de Audi A4 (foto onder), met een prijsdaling van 0,6% naar €19.134.