Na London, Praag en Milaan rijdt nu ook eerste Belgische politiezone met elektrische BMW I3's Wagens kosten 42.000 euro per stuk hr

17u43

Bron: Belga, politie Aalter-Knesselare 2 PolitiezoneAalterKnesselare Auto In Aalter heeft de politiezone Aalter/Knesselare vijf elektrisch aangedreven BMW I3's gekocht voor wijkwerking en recherchewerk. De wagens kosten zo'n 42.000 euro per stuk. "Maar ze zijn zuinig in verbruik en onderhoud. Op het einde van de rit zijn ze zeker niet duurder", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste.

Autoconstructeur BMW verkoopt in Aalter en Knesselare haar eerste I3 voor politiewerk in België. In de rest van de wereld gingen andere politiekorpsen Aalter en Knesselare wel al voor. Zo rijden er al politievoertuigen van het type I3 rond in Los Angeles, Londen, Praag en Milaan.

Elk voertuig kost standaard ruim 31.000 euro, en dan nog eens 11.000 euro om de auto's om te bouwen tot politievoertuigen. "Alle politievoertuigen waarbij het mogelijk is, rijden voortaan CO2-neutraal", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste. Van de ongeveer vijftien auto's van de politiezone worden er nu vijf vervangen. De eerste twee zijn al geleverd, de drie resterende worden begin volgend jaar geleverd. Er loopt ook nog een aanvraag om een hybride voertuig aan te kopen.

De politiezone Aalter en Knesselare zal niet volledig overschakelen op elektrische voertuigen. Voor interventiewagens die erg veel kilometers rijden, wordt nog steeds vertrouwd op auto's op brandstof.

PolitiezoneAalterKnesselare