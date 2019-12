Na de Lamborghini en de Aston Martin gaat politie Dubai nu voor een Tesla Cybertruck mvdb

02 december 2019

15u48

Bron: CNet 0 Auto Het wagenpark van de politie in Dubai krijgt binnenkort alweer uitbreiding. Vanaf volgend jaar patrouilleert een Tesla Cybertruck door de straten van het emiraat.

De nog niet geleverde groen-witte cybertruck prijkt nu al op het officiële twitterkanaal. Geld is voor het politiekorps nooit een probleem. Door de onuitputtelijke stroom van oliedollars pakte de politie in het verleden al uit met peperdure interventiewagens zoals een Lamborghini Aventador, een Ferrari FF, een Bugatti Veyron en een Aston Martin One-77. De politie wil hun nieuwste elektrische speeltje inzetten in de toeristische gebieden van de golfstaat.

Elon Musk ging dan wel de mist in bij de officiële presentatie, de bestellingen voor de futuristische pick-uptruck - die veel weg heeft van de legendarische Delorean uit de Back To The Future-films - lopen als een trein. Het aantal orders heeft vorige week de kaap van 250.000 gerond.

شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4 Dubai Policeشرطة دبي(@ DubaiPoliceHQ) link