Na 47 jaar rolt vandaag laatste Ford Fiesta van de band in Keulen

Mijn auto en ik "Het is een misvatting dat leuke auto’s duur moeten zijn”: Günther Neefs verklapt waarom hij zo gek is op zijn Golf 1 Cabrio

Ooit stond Günther Neefs zelf auto’s te verkopen in een showroom, tegenwoordig mag de zanger wekelijks nieuwe auto’s beoordelen voor Primo Magazine & TV-Gids. Privé kan hij zijn liefde voor auto’s kwijt in zomerse ritten met zijn Golf 1 Cabriolet: “Dit is een auto waar je écht mee kan rijden en niet enkel voor de show, én hij kan mee met het verkeer van vandaag.”