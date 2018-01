N-VA pleit voor Europese Car-Pass om kilometerfraude tegen te gaan hr

Bron: Belga 0 Photo News N-VA-europarlementslid Mark Demesmaeker. Auto N-VA-europarlementslid Mark Demesmaeker pleit voor de invoer van een Europese Car-Pass om de "massale" fraude met kilometertellers op tweedehandswagens tegen te gaan. "In België is er nauwelijks nog kilometerfraude dankzij het systeem van de Car-Pass. Hoog tijd dat ook de andere landen een gelijkaardig systeem invoeren", zegt hij.

Volgens Demesmaeker worden consumenten die in de EU een tweedehandsauto kopen, "massaal bedot". Van 30 tot 50 procent van de auto's die tussen EU-lidstaten verhandeld worden, is met de kilometerteller gesjoemeld, zegt de N-VA'er op basis van een studie van het Europees parlement.

Overal in Europa, maar opvallend minder vaak in België, zegt Demesmaeker. Want wie hier een tweedehandswagen verkoopt is verplicht er een Car-Pass bij te voegen, met informatie over onder meer de kilometerstand en de voorgeschiedenis van het voertuig, wat sjoemelen een stuk moeilijker maakt.

Demesmaeker vindt het hoog tijd dat ook de andere EU-lidstaten een gelijkaardig systeem invoeren. "De economische schade bedraagt jaarlijks naar schatting maar liefst 8,77 miljard euro. De consument verdient transparantie. De Car-Pass is daarvoor hét te volgen voorbeeld", zegt hij.

Vooral in de Centraal- en Oost-Europese landen is er nood aan een efficiënt controlesysteem, vindt Demesmaeker. "Wanneer bijvoorbeeld een Bulgaar een auto in het buitenland aankoopt, is de kans op stevig gesjoemel 80 procent. Dat zijn toestanden die niet thuishoren op de Europese wagenmarkt."