Mythe of werkelijkheid: slijten de banden van elektrische wagens meer?

Er heersen heel wat mythes over elektrische wagens. Zo zou er meer CO2 uitgestoten worden bij hun bouw en verslijten hun banden sneller. Maar klopt dat laatste wel?

De elektrische wagen verschilt flink van de wagens waar we vandaag mee rijden. Vooral de aandrijflijn verschilt fundamenteel. Dat brengt – bovenop de nuluitstoot tijdens het rijden – enkele voordelen met zich mee. Lagere onderhoudskosten bijvoorbeeld, omdat een stekkerwagen over minder slijtageonderdelen beschikt dan zijn vriendjes met traditionele verbrandingsmotor. Toch zijn er nog wat vraagtekens omtrent dat onderhoud. Met name over de banden. Deze zouden sneller verslijten dan die van wagens met een benzine- of dieselmotor. Maar is dat wel zo?

Onze collega’s van Autoblog gingen ten raden bij Mobility Service Nederland (MSN). Dat is een bedrijf dat naast een regulier wagenpark ook over een grote vloot elektrowagens beschikt, waardoor een goede vergelijking mogelijk is.

Grote verschillen

Meteen wordt duidelijk dat er heel wat verschillen zijn tussen de verschillende elektrische wagens in de vloot van MSN. Auto’s als de Kia e-Niro, de Hyundai Kona Electric en de Renault Zoe kennen weinig slijtage aan de banden. Dit heeft te maken met het feit dat deze modellen relatief harde banden hebben. Het rijgedrag zal er niet leuker op worden, maar dit harder Eco-rubber gaat wel langer mee. Renault heeft zelfs speciale banden laten ontwikkelen voor de ZOE. De slijtage is daardoor niet gek veel anders dan die van een benzine- of dieselauto.

De elektrische Volkswagen Golf en de Tesla’s in het wagenpark vreten dan weer wel banden. Hiervoor haalt MSN vooral het rijgedrag aan. Tesla’s kunnen ontzettend hard accelereren. Dat is leuk, maar vraagt ook veel van de banden. Zeker omdat elektrische wagens door de band genomen een pak meer wegen dan hun collega’s met klassieke verbrandingsmotor. En dat al het vermogen van een elektrische motor meteen beschikbaar is en aan de wielen wordt doorgegeven, doet er ook geen goed aan.

Conclusie

De conclusie van MSN en Autoblog is dat de banden van EV’s sneller kunnen slijten door hun hogere gewicht, het flinke vermogen van sommige modellen en het feit dat het enorme koppel al meteen beschikbaar is. Anderzijds hebben elektrische wagens een betere tractie, wat dan weer positief is voor je banden.

Stekkerwagens hebben met andere woorden heel wat eigenschappen die de bandenslijtage de hoogte in kunnen jagen. Maar of dat ook echt gebeurt, hangt grotendeels af van … je eigen rechtervoet!