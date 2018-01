Motorrijder klaagt GM aan na botsing met zelfrijdende wagen sam

24 januari 2018

20u34

Bron: belga 0 Auto Een motorrijder uit San Francisco dient een klacht in tegen het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) na een botsing met een zelfrijdende wagen. De motard verloor het evenwicht nadat hij licht aangereden werd door een Chevrolet Bolt van GM-dochteronderneming Cruise.

De aanrijding gebeurde in druk stadsverkeer met lage snelheid. De auto zou 19 km/u gereden hebben, de motorrijder 27 km/u.

Schuld

De partijen zijn het niet eens over wie schuld treft. De zelfrijdende auto zou bij een wissel van het middelste baanvak naar het linkse baanvak toch teruggekeerd zijn naar het middenvak, waar ondertussen de motorrijder de plaats van de auto ingenomen had.

Volgens de motorrijder was het baanvak vrij, maar GM is van mening dat de motard te snel geweest is en de schuld voor de aanrijding draagt. De auto brak zijn manoeuvre af omdat de ruimte op het linkervak ondertussen kleiner geworden was, aldus General Motors.

Taxi

General Motors wil tegen 2019 een taxidienst met autonoom rijdende wagens starten, en voert daarvoor tests uit met zelfrijdende voertuigen in het complexe stadsverkeer van San Francisco.