Motorrijder begaat 42 verkeersovertredingen in acht minuten Erik Kouwenhoven

25 juli 2020

06u31 0 WENEN Politieagenten in Wenen hebben een motorrijder betrapt toen hij op zijn achterwiel een kruispunt overstak. Vervolgens probeerde hij te ontsnappen en pleegde tijdens zijn vlucht in acht minuten tijd 42 verkeersovertredingen.

De 29-jarige negeerde na zijn ‘wheelie’ alle pogingen van de agenten om hem staande te houden. In plaats daarvan racete hij door de Oostenrijkse hoofdstad met snelheden van meer dan 100 kilometer per uur. Even later liet de bestuurder de motorfiets op een parkeerplaats achter, gooide zijn helm en schoenen af ​​en rende weg.

Korte tijd later konden agenten de Oostenrijker te voet inhalen, waarna hij werd gearresteerd. De man moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor minimaal 42 verschillende verkeersovertredingen. Met zijn rijstijl bracht hij onder meer twee voetgangers in gevaar, die bij een groen verkeerslicht de straat wilden oversteken.

Daarnaast reed de motorrijder acht keer door rood, overtrad hij negen keer de maximumsnelheid en pleegde hij nog verschillende andere overtredingen. De motorfiets was niet goedgekeurd voor de openbare weg. Volgens de politie was de chauffeur niet dronken of onder invloed van drugs.