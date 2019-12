Monopoly Nürburgring Edition is het perfecte kerstgeschenk voor autofans Kristof Winckelmans - www.fangio.be

16 december 2019

17u04

Bron: www.fangio.be 4 Auto Geen flauw idee wat je dit jaar moet kopen voor je autogekke zoon of partner? Laat ons even helpen…

Ha, pakjestijd. De periode waarin we, met de beste bedoelingen weliswaar, de grootste miskopen begaan om onze naasten te plezieren. Wil je de petrolheads in je omgeving écht een plezier doen, dan kan je maar beter snel deze nieuwe Monopoly Nürburgring Edition kopen, een net geen 45 euro kostende variant op het legendarische bordspel waarin spelers zoveel mogelijk secties en bochten van het 20 kilometer lange tracé moeten proberen op te eisen. Geen klassiek gedoe met winkelstraten en hotels, wel met legendarische stukjes asfalt, tribunes en pitstops.

Enige voorwaarde voor een gezellige spellenavond onder petrolheads is dat ze best een mondje Duits praten (of een snelcursus volgen bij Jean-Marie Pfaff), want het spel is voorlopig niet in het Engels verkrijgbaar. Geïnteresseerden kunnen het spel bestellen op de officiële website van de Nürburgring .