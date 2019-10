Mogelijke opvolger Alfa Romeo 8C maakt internet gek Redactie

29 oktober 2019

08u53

Bron: www.fangio.be 1 Auto Sinds Alfa Romeo officieel heeft bevestigd dat de mythische 8C in 2022 een opvolger krijgt, zijn de Alfisti in alle staten. Deze designschetsen zullen de Alfa-gekte er bovendien alleen maar groter op maken…

Alfa Romeo, dat de komende vier jaar maar liefst zeven modellen wil lanceren, heeft van de uitbouw van het sportieve departement (terecht) één van zijn grootste prioriteiten gemaakt. Naast de terugkeer van de GTV – een vierzitscoupé die op de technische basis van de Giulia zou komen te staan – zitten de fans vooral te wachten op de reïncarnatie van de bloedmooie 8C, die in 2022 ten tonele moet verschijnen.

Het heuglijke nieuws inspireerde de Italiaanse designer Luca Serafini, die de automicrobe te pakken kreeg via de oranje Alfa Romeo Montreal van zijn vader, tot het ontwerpen van deze oogverblindende schoonheid: de Montreal Vision GT Concept, misschien wel de mooiste concept car die we het voorbije jaar al onder ogen hebben gekregen. De concept car is hét gespreksonderwerp bij uitstek onder Alfa Romeo-fans wereldwijd, die het merk nu massaal oproepen om de toekomstige 8C naar gelijkaardig model te boetseren. Wait and see…