Mobiliteitsorganisaties waarschuwen voor mondmaskers aan achteruitkijkspiegel: “Ze belemmeren het zicht”

Het is al langer geweten dat het niet de meest hygiënische plaats is om een mondmasker te dragen, toch hangen tal van automobilisten hun mondmasker steevast aan de achteruitkijkspiegel. Nochtans is het ook geen goed idee qua verkeersveiligheid “omdat het je zicht belemmert”, aldus Joni Junes, woordvoerster van mobiliteitsorganisatie VAB.

Door dat ene mondmasker aan de spiegel verdwijnt er een stuk van het zicht. Waardoor, als een automobilist bijvoorbeeld rechts afslaat, de kans groter is dat hij een fietser, voetganger of motard over het hoofd heeft gezien.

“We raden het inderdaad af”, zo beaamt Junes. “Er zijn natuurlijk nog geen specifieke studies geweest rondom de mondmaskers die in de wagen hangen, maar wel rond afleiding in de wagen. Hoe meer dingen er voor je gebeuren, hoe sneller je afgeleid bent. Dat kan door een gps of een smartphone zijn, maar ook door een mondmasker dat aan de voorruit hangt te wapperen. De beste manier om een mondmasker te bewaren is nog steeds in een afgesloten zakje”, tipt Junes.

Boetes

In Luxemburg is het overigens al verboden om zo’n mondmasker aan de spiegel te hebben hangen. Wie de regel overtreedt, krijgt een boete van 49 euro. “Geen enkel voorwerp dat vreemd is aan de normale uitrusting van het voertuig mag het zicht van de bestuurder belemmeren, noch zich in het gezichtsveld van de bestuurder bevinden”, aldus de Luxemburgse verkeerswet.

In België en Nederland staat het niet zo expliciet vermeld in de verkeersregels, maar in beide landen kun je wel degelijk een boete krijgen als je zicht wordt belemmerd door een onnodig voorwerp, in dit geval bijvoorbeeld een mondkapje. De boete in België bedraagt 110 tot wel 120 euro. In Nederland is dat zelfs 150 euro.