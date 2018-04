Mitsubishi wil auto's in Europa inzetten voor slim energienet SI

10 april 2018

17u50

Bron: Belga 0 Auto De Japanse autobouwer Mitsubishi is in Japan gestart met het inzetten van zijn plug-inhybrideauto's voor een slim elektriciteitsnet. Wanneer er op het net energie in overvloed is, worden de batterijen van de wagens geladen, wanneer er tekorten zijn op het net worden de batterijen van de auto's ingezet om die op te vangen. Op middellange termijn, maar zeker binnen vijf jaar, wil Mitsubishi ook in Europa auto's aan het net aanschakelen. Het voert daarom momenteel onderhandelingen met energieproviders. Dat heeft Mitsubishi vandaag in Amsterdam bekendgemaakt. Engie zou alvast interesse tonen.

Een plug-inhybrideauto heeft een verbrandingsmotor maar ook een elektromotor en batterij die met behulp van een stekker opgeladen kan worden. De plug-inhybridewagen van Mitsubishi, de Outlander PHEV, is in staat om de batterij niet enkel op te laden, maar ook om de elektriciteit van de batterij op het net te zetten. Een slim elektriciteitsnet kan er dus voor zorgen dat op momenten van overvloed de batterij van zo'n aangeschakelde auto opgeladen wordt, maar kan ook de elektriciteit van de batterij gebruiken bij momenten van tekorten.

"Het elektriciteitsnet kent vandaag fluctuaties", zegt Takashi Hiromatsu van de divisie elektrische voertuigen van Mitsubishi. "Elektrische en plug-inhybridewagens kunnen ingezet worden om die op te vangen." Voor energiebedrijven kan dat bovendien een grote kostenbesparing opleveren omdat ze voor minder extra capaciteit moeten zorgen.

In Japan is Mitsubishi bij zijn dealers reeds gestart met laadpunten aan het slimme net te connecteren. Op middellange termijn, maar binnen de vijf jaar, is het de bedoeling dat dit concept ook in Europa uitgerold wordt. "De technologie op onze huidige plug-inhybridevoertuigen is al compatibel met zo'n slim net", zegt Hiromatsu.

Compleet elektrisch ecosysteem

De Japanse autobouwer wil op termijn in België dan ook meer gaan aanbieden dan enkel de auto. "We willen een compleet elektrisch ecosysteem rond de auto aanbieden", klinkt het. Daarvoor is dat uiteraard een slim energienet nodig. Mitsubishi voert momenteel onderhandelingen met Europese energiebedrijven daarover. Vooral Noorwegen en Nederland zouden klaar zijn voor zo'n slim energienet, België hinkt achterop.