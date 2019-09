Misleidde Porsche Elon Musk bij nieuw hoofdstuk in spannende snelheidsrace? Erik Kouwenhoven

18 september 2019

22u48

Bron: AD.nl 0 Auto Porsche heeft met zijn recordrit op de Nordschleife waarschijnlijk niet het achterste van zijn tong laten zien. De snelle tijd van 7:42 werd gereden met een Taycan Turbo. De vraag is dus: welke tijd haalt Porsche met een Taycan Turbo S?

Heeft Porsche expres een relatief “slappe” recordtijd neergezet op de Nordschleife van de Nürburgring om Tesla zand in de ogen te strooien? Het lijkt er wel op nu Stefan Weckbach, adjunct-chef van de Taycan-productlijn, aan het Amerikaanse blad Car and Driver heeft onthuld dat het record van 7:42 is gevestigd met een Taycan Turbo in plaats van de krachtigere Taycan Turbo S.

Sneller

Op de vraag of Porsche ook met de Turbo S op de Nordschleife heeft gereden en wat voor rondetijd de Turbo S zou kunnen halen, gaf Weckbach geen antwoord, aldus Car and Driver. De kans is groot dat Porsche wist dat Elon Musk een auto naar de Nordschleife zou sturen en daarop anticipeerde.



Gisteren werd bekend dat het Tesla Model S - een prototype met drie motoren - waarschijnlijk 20 seconden sneller is dan de Taycan op het Duitse circuit. Dat zou toch blijken uit handmatige metingen van omstanders langs de baan.

Stunt

Boze tongen beweren dat Porsche de tijd van 7:42 heeft gecommuniceerd om Tesla uit de tent te lokken. Wanneer het Duitse merk dan na de triomf van Tesla alsnog met een snellere tijd op de proppen komt van de Taycan Turbo S, zou dat een geweldige stunt zijn voor het Duitse merk.

In theorie is het mogelijk, maar het kan ook zijn dat de 750 pk sterke Turbo S helemaal niet sneller is dan de 670 pk sterke Turbo. Het extra vermogen is namelijk beperkt voorhanden en de Turbo S is iets zwaarder. Kortom: wordt vervolgd.

