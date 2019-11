Minstens 10.000 jobs weg bij zware saneringsoperatie bij moederbedrijf Mercedes TT

29 november 2019

12u53

Bron: Belga, ANP 1 Auto De Duitse autobouwer Daimler wil de komende drie jaren duizenden banen schrappen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Volgens personeelsdirecteur Wilfried Porth gaat het om een laag vijfcijferig aantal: minstens 10.000 dus.

Daimler - moederbedrijf van het Duitse luxemerk Mercedes-Benz- wil 1,4 miljard euro besparen op het personeel. De autofabrikant zet onder andere het mes in het aantal managementfuncties. Die moeten de komende jaren met 10 procent worden teruggebracht, onder andere via natuurlijk verloop. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verloren gaan, maakt het bedrijf niet bekend. Afspraken over jobgaranties in Duitsland bij de onderdelen Daimler en Mercedez-Benz, die lopen tot 2029, blijven intact.

Daimler gaf dit jaar meerdere winstwaarschuwingen, onder andere vanwege hoge kosten in de nasleep van het schandaal met sjoemeldiesels. Ook handelsspanningen en moeilijke marktomstandigheden zitten het bedrijf in de weg. De vrijgekomen middelen dienen onder meer om de overgang naar elektrisch rijden te financieren.



Ook Audi maakte deze week bekend dat het tegen 2025 9.500 banen gaat schrappen in Duitsland.