Milieuvriendelijke en zelfrijdende auto centraal op autosalon Tokio jv

07u06

Bron: Belga 1 Getty Images Auto Milieuvriendelijke auto's en technologie voor zelfrijdende wagens staan centraal in de 45ste editie van het autosalon van Tokio, dat vandaag geopend is voor de pers. Een zeventigtal nieuwe voertuigen wordt in primeur voorgesteld aan het publiek.

In totaal tekenen 153 bedrijven uit 10 landen present voor het tweejaarlijkse salon, dat een thuismatch is voor de Japanse merken. Maar net zoals tijdens het autosalon van Frankfurt vorige maand, vindt een heel aantal automerken het niet meer de moeite om te investeren in een stand in Tokio.

Zo sturen de Amerikaanse autoreuzen General Motors en Ford al voor de vijfde keer op rij hun kat naar Japan. Maar onder andere ook Fiat Chrysler en Jaguar Land Rover nemen niet deel. De grote Duitse merken zijn dan weer wel prominent aanwezig.

Veel aandacht op het autosalon gaat naar de aandrijftechnologieën van de toekomst, nu overheden wereldwijd de aanval ingezet hebben op de verbrandingsmotor sinds het dieselschandaal bij Volkswagen. Ook China, 's werelds grootste automarkt, voert strengere normen in om de overgang naar elektrische wagens aan te moedigen.

De Japanse autobouwer Toyota presenteert op het salon in conceptversie zijn nieuwe brandstofcelauto 'Fine-Comfort-Ride', die met 1.000 kilometer een zowat 50 procent groter rijbereik heeft dan de Mirai, de brandstofcelauto die Toyota in december 2014 op de markt bracht. "We zijn ervan overtuigd dat elektrische wagens een van de belangrijkste oplossingen zullen zijn in de nabije toekomst, maar dat wil niet zeggen dat we niet meer gaan inzetten op de brandstofcelwagen", zei Didier Leroy, Toyota Executive Vice President, tijdens een personferentie. Toyota presenteert tijdens het salon ook drie 'Concept-i'-voertuigen met technologie voor autonoom rijden en artificiële intelligentie. Toyota plant met die voertuigen in Japan rond 2020 al tests op de weg uit te voeren.

Het Japanse Nissan toont op het salon zijn Leaf Nismo Concept-wagen, een variant van zijn nieuwe elektrische auto Leaf, die in samenwerking met de sportdivisie van het merk ontwikkeld werd. Nissan is momenteel koploper in de markt voor de elektrische wagens, met zijn Leaf als best verkopende elektrische wagen ter wereld. De autobouwer staat evenwel nog met rode kaken op het salon, nadat hij vorige week nog moest bekendmaken de volledige productie voor Japan twee weken op te schorten, omdat er nog steeds problemen zijn met de inspectievereisten voor die markt. Ruim een miljoen wagens worden door Nissan teruggeroepen, nadat ze de fabriek verlaten hadden met certificaten uitgereikt door personeel dat daartoe niet bevoegd was.

Het Japanse Honda introduceert op het salon drie elektrische voertuigen, waaronder de 'Honda Sports EV Concept' car, een kleine sportwagen uitgerust met artificiële intelligentietechnologie. De autobouwer wil dat hybride en elektrische voertuigen tegen 2030 twee derde van zijn wereldwijde verkoop uitmaken. Honda zet ook zijn motorfietsen van de Super Cub-reeks in de kijker, waarvan het er al 100 miljoen verkocht.

Mitsubishi toont in Tokio zijn e-Evolution Concept, een volledig elektrische high-performance SUV, en zijn nieuwe Eclipse Cross. Concurrent Suzuki heeft als concept cars op zijn stand de e-SURVIVOR, een compacte SUV met aparte wielmotoren voor een onafhankelijke vierwielaandrijving, de SPACIA Concept, een hoge miniwagon en de XBEE, een nieuw soort compacte crossover. Het Japanse Mazda presenteert zijn Vision Coupe en KAI Concept. De autobouwer heeft ook een benzinemotor met compressieontsteking ontwikkeld.