Meteen circuitrecord voor eerste volledig elektrische Porsche Erik Kouwenhoven

26 augustus 2019

20u20

Bron: AD.nl 0 Auto Porsche heeft een record gevestigd voor volledig elektrische vierdeurs sportwagens op de Nordschleife van de Nürburgring in Duitsland. De auto deed 7.42 minuten over het 20,6 kilometer lange circuit. Dat is sneller dan een 911 van de vorige generatie.

De Nordschleife van de Nürburgring is een belangrijk circuit voor de auto-industrie. Autofabrikanten gebruiken de baan in de Eifel om te kijken hoe snel hun sportieve auto's daar over een ronde doen. Wanneer ze sneller zijn dan de concurrentie op dit circuit, vergroot dat het prestige van de sportwagen.

De eerste volledig elektrische Porsche Taycan doet 7.42 minuten over een ronde en dat is zeer snel. Volgens Porsche rijdt de auto daar zo snel omdat het de eerste elektrische auto is met een systeemspanning van 800 volt in plaats van de gebruikelijke 400 volt voor elektrische auto’s. Dit staat onder meer een hoog continu vermogen toe en dus betere prestaties gedurende langere periodes. De 600 pk sterke auto accelereert mede hierdoor van 0 naar 100 km/u in 3.5 seconden en de topsnelheid ligt op 250 km/u.

Rijmodi

De Porsche Taycan biedt bovendien verschillende rijmodi die de bestuurder zelf kan bepalen. Tijdens de recordronde op de Nordschleife stond de auto in de ‘Sport Plus’-modus. In die stand reageert de Taycan nóg directer op commando's van de rechtervoet en staan alle systemen op scherp. Zo worden de koelluchtkleppen geopend, wordt de chassisopstelling geoptimaliseerd voor maximale circuitprestaties en staat de ophanging permanent in de laagste stand.

De auto is nog niet officieel onthuld, maar Porsche liet al wel het interieur zien. Dat wordt niet gedomineerd door één groot scherm zoals bij Tesla, maar door meerdere kleinere displays, waaronder optioneel één voor de bijrijder. Meteen is al duidelijk dat het interieur, dat is geïnspireerd door de 911, beter is afgewerkt en hoogwaardiger is dan dat van de Tesla's. De auto wordt volgende maand officieel onthuld tijdens de autobeurs IAA in Frankfurt.