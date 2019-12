Met z’n vijven over de 300 km/u! Dit zijn de pijnlijkste snelheidsboetes van het jaar Mika Tuyaerts - www.fangio.be

31 december 2019

11u46

Een snelheidsboete komt altijd ongelegen. Maar het kan altijd erger! HomeToGo en HappyCar bundelden acht wel heel erg pijnlijke snelheidsovertredingen in Europa …

1. Bentley Continental GT aan 324 km/u

De hoogste topsnelheid komt op naam van een Bentley Continental GT. In Zwitserland dan nog wel! De man verdedigde zich met het argument dat hij niet reed, maar een vriend. Daar werd echter weinig geloof aan gehecht, waardoor hij een boete kreeg van 1.865 euro en zes maanden celstraf.

2. Porsche 911 aan 311 km/u

In Italië ging een hoge directeur van Telecom Italia meteen uittesten waar zijn nieuwe Porsche 911 toe in staat was. Op de snelweg duwde hij het gaspedaal zo diep in dat de naald prompt 311 km/u aanwees! Een record volgens de Italiaanse politie, de hoogste snelheid die daarvoor op dat punt was gemeten, was ‘slechts’ 270 km/u. Onze directeur kwam ervan af met een boete van 357 euro en tien strafpunten (bij twintig verlies je je rijbewijs).

3. Audi RS 4 aan 310 km/u

Maar liefst 200 km/u te snel reed deze bestuurder van een Audi RS 4. Bovendien gebruikte hij zijn telefoon tijdens het rijden én reed hij zonder rijbewijs. De boete van de man uit Frankrijk is onbekend, maar hij kreeg wel één jaar gevangenisstraf.

4. Nissan GT-R aan 309 km/u

Deze Nissanbestuurder duwde het gas net een tikkeltje minder diep in dan de Audirijder uit Frankrijk. Bovendien filmde ook deze Brit uit Northampton zijn dollemansrit met zijn smartphone. Hij kreeg er twee jaar cel voor, en beweerde achteraf dat hij geen spijt had van zijn daden.

5. Porsche Panamera aan 300 km/u

De tweede Porsche uit dit overzicht had eigenlijk niet in dit lijstje moeten staan. Hij wist aan 300 km/u door Warschau te scheuren zonder betrapt te worden … en plaatste er dan een filmpje van op internet. Hij mocht prompt zijn rijbewijs inleveren en 1.500 euro overmaken aan de overheid.

6. Porsche 911 aan 297 km/u

Geen twee zonder drie. Deze Porsche reed in Spanje vlotjes 2,5 keer zo hard als toegelaten. Bovendien reed de bestuurder zonder rijbewijs en was de 911 niet verzekerd. Het resultaat? Een rijontzegging en een boete van 3.600 euro.

7. Kawasaki Ninja ZX-9R aan 290 km/u

Er duikt ook een motorfiets op in het lijstje van HomeToGo en HappyCar. In Nederland werd een Kawasaki Ninja ZX-9R geflitst aan 290 km/u. Waar je maximaal 80 km/u mag! Hij plaatste bovendien een filmpje van zijn exploten online. Toch heeft de politie nooit kunnen achterhalen wie de motorrijder was en kwam hij er dus nog mee weg ook.

8. Audi A3 aan 240 km/u

In Duitsland is er geen snelheidslimiet op sommige stukken snelweg. Een 20-jarige Audirijder was echter vergeten dat dat niet geldt voor centrum Berlijn. Hij liet er zich flitsen aan 240 km/u waar je maar 60 mag! Meteen goed voor de hoogste snelheidsovertreding ooit gemeten in de Duitse hoofdstad. Hij kwam ervan af met een boete van 680 euro en vier strafpunten (van maximaal acht) op zijn rijbewijs.