Met deze zonne-auto cruise je probleemloos naar het zuiden. Prijskaartje: 119.000 euro Designer Lowie Vermeersch ontwerpt met Nederlandse ingenieurs Lightyear One Marc Coppens

25 juni 2019

09u53 1 Auto In Katwijk aan Zee hebben Nederlandse ingenieurs vanmorgen om 5.22 uur bij een adembenemende symbolische zonsopgang de Lightyear One voorgesteld. Het is de allerseerste auto op zonne-energie voor lange afstanden, je kan in één rit 725 kilometer overbruggen. De Belgische designer Lowie Vermeersch (45) stond in voor de vormgeving. Prijskaartje: 119.000 euro, maar de volgende modellen worden goedkoper, beloven de Nederlanders.

Lightyear werd opgericht in 2016 door alumni van Solar Team Eindhoven, die de Bridgestone World Solar Challenge wonnen in 2013, 2015 en 2017. In minder dan twee jaar tijd haalde het bedrijf een funding op van meer dan twintig miljoen euro door reserveringen, investeringen en subsidies. “Daarmee hebben we een werkend prototype kunnen ontwikkelen van de eerste zonneauto die geschikt is voor lange afstanden, in een relatief kort tijdsbestek van twee jaar”, zegt Lex Hoefsloot, CEO en medeoprichter van Lightyear.

“De voornaamste reden waarom mensen geen elektrische auto kopen, is dat ze maar een relatief korte afstand kunnen afleggen met een volle batterij, terwijl er nog te weinig laadpunten zijn, blijkt uit onderzoek. Lightyear One heeft geen last van deze nadelen. De auto is ultra-efficiënt. Daardoor kun je een ongekende afstand van 725 kilometer rijden met een relatief kleine batterij. Daarnaast laadt de batterij zichzelf op met behulp van zonne-energie, waarmee je tot wel 20.000 kilometer per jaar kunt laden. In België is dat 8.000 kilometer. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om te laden, want je kunt langere afstanden afleggen met dezelfde energie. Ook kun je gebruik maken van gewone stopcontacten; met een gewone 230V-stekker kun je tot 400 kilometer per nacht laden. Dat is vooral mooi als je een roadtrip wilt maken, omdat je geen gebruik hoeft te maken van de elektrische laadinfrastructuur.”

Oké, het was een Nederlands feestje maar wel met een erg smakelijk Belgisch sausje erover heen. Ontwerper van deze revolutionaire bolide is Lowie Vermeersch, zoon van beeldend kunstenaar Rik Vermeersch, maar vooral een Vlaming met wereldfaam als autodesigner. Hij stond aan het hoofd van het designteam van Pininfarina dat auto’s ontwerpt voor Ferrari, Alfa Romeo, Peugeot, Fiat, GM, Lancia en Maserati. “Ik ken die jongens van Lightyear al langer. Deze wagen combineert efficiëntie met schoonheid. Ik ben erg trots op het resultaat; het is een wagen die je met geen enkele andere kan vergelijken.”

Lightyear gaat de productie van Lightyear One vanaf 2021 verhogen. De eerste honderd exemplaren zijn al gereserveerd. Via de website van Lightyear kunnen de eerste 500 Lightyear Ones worden gereserveerd voor een prijs van €119.000 (verwachte levering in 2021).