Met deze zelfrijdende camper begint de vakantie voor de deur Erik Kouwenhoven

15 november 2019

21u48

Bron: AD.nl 2 Auto Dankzij camperfabrikant Hymer zitten we in 2030 niet meer zelf achter het stuur tijdens de vakantie en worden hotels overbodig.

De Duitse camperfabrikant heeft een conceptmodel geïntroduceerd van een camper die hotels vanaf 2030 overbodig maakt. De ontwerpstudie rijdt autonoom naar je vakantiebestemming. De inzittenden kunnen vanachter een glazen wand alles zien en hoeven niets te doen, zodat ze volkomen ontspannen van het uitzicht kunnen genieten.

Van buitenaf lijkt Hymer’s Galileo op een kleine stadsbus. De camper is voorzien van schuifdeuren, een uitklapbaar terras en wielen die op de hoeken van de auto staan. De auto staat op een soort skateboard-chassis waarin het batterijpakket, de elektromotoren en andere structurele onderdelen zijn geïntegreerd.

Op het onderstel kunnen allerlei camper-concepten worden geplaatst, variërend van luxe tweepersoonslofts tot een gezinsvriendelijk sneeuwchalet met stapelbedden. Het maximale rijbereik en andere technische specificaties zijn nog niet bekend.

Fabriek in 2030

Hymer werkt al vier jaar aan autonome voertuigtechniek. Het was in 2016 de eerste camperfabrikant die een vergunning kreeg om in Canada campers met autonome voertuigtechniek te testen. Hymer wil in 2030 een fabriek klaar hebben waar losse modules worden ontwikkeld en op bestelling gefabriceerd. Als de camper klaar is, hoef je hem niet zelf op te halen. De Galileo vertrekt zelf naar zijn nieuwe eigenaar.

Hoe ziet dat eruit, zo'n ritje in een Hymper camper?