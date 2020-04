Met deze tips rijd je comfortabel over een verkeersdrempel Niek Schenk Bron: AD.nl

10 april 2020

06u12 0 Auto Verkeersdrempels maken het verkeer veiliger, doordat zij tot een lagere rijsnelheid dwingen. Maar de bulten in de weg zijn voor automobilisten vooral ook een bron van ergernis. Het voelt niet prettig als de inzittenden door elkaar worden geschud en er is een reëel risico dat de auto beschadigd raakt als je de verkeersdrempel te laat ziet of er met te hoge snelheid overheen rijdt.

Autofabrikant Citroën, die een rijke historie heeft als het gaat om techniek in veercomfort, heeft een aantal tips op een rijtje gezet waarmee je als automobilist zo min mogelijk last hebt van verkeersdrempels:

1 - Nader de drempel bij voorkeur in de tweede versnelling, zodat je er rustig overheen rijdt. Bij een automaat kiest deze uiteraard zelf de juiste versnelling.

2 - Kijk goed naar de vorm van de drempel. Zo kan je inschatten wat de beste snelheid is om de drempel te nemen. Houd daarbij ook rekening met de belading van de auto. Bij zware belading door veel bagage of meerdere passagiers, zal de auto nog verder inveren, dus moet je nog rustiger over de drempel heen.

3 - Rem ruim op tijd af en laat vlak voor de drempel het rempedaal los. De voorkant van de auto, die naar beneden geduwd wordt tijdens het remmen, komt dan weer omhoog. Dat verlaagt de kans op beschadigingen, maar geeft ook de vering en dempers de kans om de klap comfortabel op te vangen.

4 - Laat de auto met gelijke snelheid over de drempel rollen. Accelereer pas weer naar de maximaal toegestane snelheid als je de verkeersdrempel volledig gepasseerd bent, zodat de achterkant van de auto niet te ver inzakt bij het verlaten van de drempel. Wel zo prettig voor passagiers op de achterbank.

5 - Snijd de drempel eventueel diagonaal aan, vooral als de auto een laag onderstel heeft of als er een relatief grote afstand zit tussen de voorbumper en het voorste wiel (grote voor-overhang). De kans dat je de onderkant van de bumper of andere onderdelen beschadigt, is hiermee kleiner dan als je frontaal over een drempel rijdt.

6 - Als de drempel niet de volledige breedte van de weg inneemt, rijd dan met de linker of rechter wielen langs en niet over de verkeersdrempel. Dit leidt tot minder carrosseriebewegingen en meer comfort.