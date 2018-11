Met deze tips en trucs houd je de ruiten van je auto ijsvrij Erik Kouwenhoven

22 november 2018

22u44

Bron: Vroom 0 Auto Nu de temperaturen vooral ’s nachts richting vriespunt zakken, zijn de ruiten van je auto ’s ochtends vaak bevroren. Aan de slag met een krabber of andere middelen? Hier moet je op letten.

1. Gebruik een karton of deken

Voorkomen is beter dan genezen: dek de ruiten van je auto de avond voordien af met een deken of een stuk karton, dat je klemt onder je ruitenwisser of tussen je deuren. Het bespaart je de ochtend erop heel wat krabwerk.

2. Investeer in een goede ijskrabber

Een goedkope ijskrabber op de kop getikt of cadeau gekregen? Let erop dat hij van goede kwaliteit is. Een goeie ijskrabber haalt het ijs weg, maar beschadigt de bovenste laag van je voorruit ook niet.

3. Hang een zakje over je achteruitkijkspiegels

Simpele tip om geen ijslaagje te krijgen op je achteruitkijkspiegels: hang er een zakje over, dat je kunt vastmaken met een elastiekje aan de voet van de spiegels.

4. Doe een sok over je ruitenwisser

Wil je vermijden dat je ruitenwissers zijn vastgevroren aan je voorruit, dan kun je een oude sok over je ruitenwisser doen. Bespaart je de ochtend erop ook heel wat problemen.

5. Maak al je ruiten schoon en ijsvrij

IJs hecht zich makkelijker aan je voorruit als die vuil is. Hou ze dus steeds zo schoon mogelijk. Moet je toch krabben, krab dan het ijs van al je ruiten: je hele voorruit, je zijruiten, spiegels én achterruit. Niets zo gevaarlijk als rijden met beperkt zicht. Je riskeert bovendien een boete.

6. Gebruik een ruitenontdooier

Makkelijk in de winkel te kopen of zelf te maken: een ruitenontdooier. Spuit wat van het goedje op de ijslaag en wacht enkele seconden. Hou de ontdooier wel buiten bereik van nieuwsgierige kinderen.

WAT MOET JE VOORAL NIET DOEN?

1. Gebruik geen warm water

Warm water over je voorruit gieten om het ijs sneller te doen smelten? Slecht idee: het plotse temperatuurverschil is slecht voor je voorruit, en kan van een klein sterretje een heuse barst maken.

2. Maak je ruit niet ijsvrij met vastgevroren ruitenwissers

Slecht idee: je vastgevroren ruitenwissers gebruiken om het ijs van je voorruit te krijgen. Het is niet alleen belastend voor de motortjes van de ruitenwissers, maar ook voor de bladen van de ruitenwissers zelf.

3. Laat je motor niet draaien om je voorruit te ontdooien

Je motor al op temperatuur laten komen terwijl je je ruiten ijsvrij maakt? Geen goed idee. Je verwarming heeft een tijdje nodig voor ze warme lucht gaat blazen en je staat te krabben in de schadelijke uitlaatdampen.

4. Duw niet te hard door op barstjes in je voorruit tijdens het krabben

Als je een sterretje of barst in je voorruit hebt, laat je dat het beste zo snel mogelijk repareren. Heb je dat nog niet gedaan en is je ruit bevroren, duw dan niet te hard door op die plekken wanneer je aan het krabben bent. Je kunt de schade alleen maar erger maken.

5. Gebruik je verwarming niet om je voorruit te ontdooien

Je verwarming volop laten blazen om zo het ijs van je ruiten te krijgen? Niet alleen belastend voor je auto, maar ook nutteloos: je verwarming zal pas warme lucht blazen als je motor op temperatuur komt.

6. Vergeet huis- tuin- en keukentips

‘Met een opengesneden aardappel over je voorruit wrijven’: dergelijke tips van oma zouden je voorruit ijsvrij houden of sneller doen ontdooien. Doe geen moeite: de meeste van die tips hebben weinig tot geen effect.

bron: vroom.be