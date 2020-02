Met deze tips en apps vertrek je goed voorbereid op skivakantie Erik Kouwenhoven

14 februari 2020

16u45

Bron: AD.nl 1 Auto Nog zeven dagen en dan start voor tienduizenden Belgen de skivakantie-uittocht naar de Alpenlanden. D e reis en het verblijf kunnen door vorst en gladheid voor behoorlijk wat stress en problemen zorgen. Met deze tips en handige gratis apps blijven de problemen tot een minimum beperkt.

1. Parkeer dichtbij een muur

Let er met vrieskou ook op waar en hoe je de auto parkeert. Door deze zo dicht mogelijk bij een muur of onder bomen te parkeren, wordt de kans op een bevroren voorruit door de stralingswarmte verkleind. Houd er ook rekening mee dat je bij een bewolkte lucht meestal niet hoeft te krabben en bij een heldere sterrenhemel wel.

2. In de eerste versnelling

Parkeer je auto niet op de handrem als het vriest, maar in de eerste versnelling. Zo voorkom je dat de handrem vastvriest en je de volgende ochtend niet kunt wegrijden. Toch de handrem gebruikt? Laat de auto dan een kwartier stationair draaien zodat de vastgevroren handremkabel weer ontdooit. Ook verstandig; voeg in de wintermaanden antivries toe aan de koel- en ruitensproeiervloeistof in je auto om te voorkomen dat deze bevriezen.

3. Niet wegglijden

Winterbanden zijn in de meeste wintersportlanden verplicht en bijna altijd noodzakelijk. De auto glijdt minder snel weg tijdens het inparkeren en de winterbanden zorgen ervoor dat je remweg niet onveilig lang is. Mocht je dus op wintersport gaan, schaf dan winterbanden aan, anders riskeer je een boete.

4. Ruitenwissers omhoog

Om te voorkomen dat je ruitenwissers vastvriezen aan je voorruit, is het slim om deze omhoog te zetten als jij je auto parkeert bij temperaturen onder het nulpunt. Ben je dit toch per ongeluk vergeten en zitten ze onder een ijslaag? Pak dan een plastic zakje met warm water en leg deze op de ruitenwissers. Even geduld tot ze zijn ontdooid en je hebt weer zicht door je voorruit. Zorg ook dat je ruiten ontvet en schoon zijn. Dan beslaan ze minder snel. En over goed zicht gesproken: zorg dat je voorruit niet beslagen is en zet de blazer alvast aan.

5. Zorg voor startkabels

Tijdens de koude wintermaanden heeft de accu van je auto nog maar 65 procent capaciteit en bij -18°C slechts 40 procent. Zorg dus in ieder geval dat je verlichting en radio uitstaan als jij je auto parkeert, zodat je accu niet leegloopt. Wees goed voorbereid voor het geval de auto toch niet meer wil starten na enige tijd geparkeerd te hebben gestaan, door startkabels in je auto te leggen. Even de buurman vriendelijk aankijken of hij je wil helpen en jij kunt alsnog op pad.

Handige apps voor de wintersportvakantie

1. Going Abroad

Wil je weten wat de verkeersregels bij jouw bestemming zijn en wat de maximumsnelheid op je route is? Going Abroad (Reizen in het buitenland) is een handige app die deze vragen kan beantwoorden.

2. Flush

Onderweg zullen er ook onverwachte plaspauzes nodig zijn. Het is vast herkenbaar: iemand moet naar het toilet en een benzinestation is in geen velden of wegen te bekennen. Geen onhandige stops op de parkeerplaats meer, want de Flush-app toont je het dichtstbijzijnde toilet en laat je ook de route daarnaartoe zien.

3. Polarsteps

Om je vrienden en familie op de hoogte te houden van je locatie en de voortgang van je trip, kun je de app Polarsteps gebruiken. Je maakt heel makkelijk een reisverslag van de locaties die je bezocht hebt en voegt er in een handomdraai foto’s en omschrijvingen aan toe. De app houdt ook bij hoeveel kilometer je hebt gereden, hoeveel dagen je onderweg bent en hoeveel landen je hebt bezocht.

4. ViaMichelin

Files wil je natuurlijk zoveel mogelijk vermijden. De navigatieapp ViaMichelin toont je de ‘groene routes’ voor jouw reis. Denk aan toeristische routes over de kleinere, tolvrije wegen die door de natuur leiden. Dat geeft je het echte roadtrip-gevoel.

5. Park Now

Afhankelijk van jouw bestemming, is Park Now een handige app om kosten te besparen, want je wilt op de route geen geld verspillen door te betalen voor parkeerminuten die je niet gebruikt. Vind voor vertrek een parkeerplek door te zoeken op adres, locatie of parkeerzone. Je kunt net als met de Nederlandse versie van de app (Parkmobile) betalen via je telefoon; dat scheelt je weer een zoektocht naar een parkeerautomaat in een onbekende stad en die vervelende wachtrij voor de automaat.