Met deze SUV overleef je een zombie-apocalyps Erik Kouwenhoven

18 februari 2019

07u19

Bron: AD.nl 0 Auto Deze SUV is groter dan een vuilniswagen, blijft drijven op het water en weegt bijna 5.000 kilo. Het motorvermogen valt wel wat tegen.

Groot en krachtig - dat is de trend voor SUV’s en pick-ups. Maar naast dit voertuig uit het rijk van Poetin, oogt zelfs een Mercedes GL ondermaats. In plaats van vierwielaandrijving en vier banden vertrouwt de Avtoros Shaman op acht banden die allemaal aangedreven worden.

De 2,70 meter hoge 8x8 laat zich nergens door tegenhouden. Dankzij zijn enorme lagedrukbanden ploegt de Russische Avtoros Shaman door elk terrein. Indien nodig ‘vaart’ hij zelfs over een rivier. Het voertuig is 2,5 meter breed, 6,4 meter lang en maar liefst 2,7 meter hoog. De bodemvrijheid is 45 centimeter.

Ondanks zijn grootte is er voorin alleen ruimte voor de bestuurder. Achter de bestuurder kunnen negen passagiers zitten, maar de auto kan ook besteld worden met alleen een grote laadruimte. Voor de snelheid hoef je 'm niet te kopen. De 3.0 turbodieselmotor is slechts 146 pk sterk. De auto is gebouwd voor de Russische toendra. De prijzen beginnen bij 180.000 euro.