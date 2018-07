Met deze simpele truc voorkom je diefstal via uitlezen van contactsleutel Erik Kouwenhoven

24 juli 2018

20u23

Auto Wie een auto heeft met een zogenaamd 'smart key' of 'keyless entry'-systeem kan slachtoffer worden van een bijzondere vorm van diefstal. Maar met een simpele truc zet je dieven compleet buitenspel.

Moderne auto's worden in toenemende mate gestolen met een speciale scanner, waarmee dieven dwars door de muren heen de code van de contactsleutel kunnen uitlezen. Daarbij maakt het niet uit of de sleutel in de gang hangt, of op je nachtkastje ligt.

Omdat het radiosignaal dat een smart key uitzendt om de auto te openen vrijwel niet te dupliceren is, is een dergelijke sleutel verder niet beveiligd. Wel moet de autosleutel in de buurt van de auto zijn om te functioneren. Met speciale apparatuur kan het signaal echter worden opgepikt en op grotere afstand opnieuw worden uitgezonden: een zogenaamde repeater. Deze kan voor zo'n 300 dollar worden aangeschaft op internet.

Met behulp van dergelijke apparatuur weten dieven moeiteloos een auto te kraken. Dieven houden de versterker tegen een voordeur, terwijl een handlanger met de repeater de auto ontgrendelt. De sleutel tot het stoppen van dergelijke aanvallen is echter het maken van een 'kooi van faraday'. Dat kan de koelkast zijn, of een ijzeren koekdoos, maar ook het omwikkelen van de sleutel met zilverpapier volstaat. Ook kan via internet een kooi van Faraday worden gekocht.