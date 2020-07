Met deze simpele truc koelt je hete auto snel af, nog voordat je instapt



Erik Kouwenhoven

13 juli 2020

08u07

Bron: AD.nl 2 Auto Staat je auto vandaag enkele uren in de volle zon? Dan is de kans reëel dat de temperaturen snel én hoog zullen oplopen. Gelukkig bestaat er een simpel trucje dat snel voor wat verkoeling zorgt.

De autotemperatuur kan in de zomer al snel oplopen tot wel zestig graden Celsius. Iets wat in een moderne auto wordt opgelost dankzij zeer goede moderne airconditioningsystemen. Helaas duurt het vaak enkele minuten voordat de temperatuur aangename waarden vertoont.



Maar wist je dat er nog een manier bestaat om de eerste hitte uit je auto te laten ontsnappen, nog voordat je instapt? Vrijwel alle moderne auto’s hebben namelijk een functie waarmee je in één beweging alle ramen tegelijkertijd opent als je aan komt lopen.

Door de knop waarmee je je auto ontgrendelt enkele seconden ingedrukt te houden, zullen alle ramen tegelijkertijd omlaag gaan. Als je een schuifdak hebt, gaat dat zelfs nog open. Daardoor waait in ieder geval de eerste hitte uit je auto en wordt de binnenkant al snel enkele tientallen graden koeler door de koudere buitenlucht.

Het omgekeerde werkt overigens ook bij bijna alle auto’s. Wanneer je vergeten bent om een raam dicht te doen, of als kinderen de achterramen open hebben laten staan, kun je op afstand ook automatisch alle ramen laten sluiten door enkele seconden op de knop van je afstandsbediening te drukken waarmee je de auto vergrendelt.