Met deze race-Porsche mag je gewoon de openbare weg op Erik Kouwenhoven

25 maart 2020

14u30 0 Auto De Porsche 917 is een van de meest zeldzame raceauto's ter wereld. Van de auto, die te zien was in de film Le Mans uit 1970, zijn er 60 gebouwd en daar is nog slechts een handvol van over. Het bedrijf Icon Engineering brengt daar verandering in: er komen replica’s aan.

De basis van de replica's wordt gevormd door een compleet nagemaakt buizenframe, dat ditmaal niet uit aluminium of magnesium bestaat maar uit staal. Ook anders is de motor. Dat is geen 5,0 liter twaalfcilinder-boxermotor zoals in de jaren zestig, maar een betrouwbare, 295 pk sterke 3,6 liter-boxermotor van de Porsche 964 - een 911-variant uit de jaren negentig.

Dat laatste werd gedaan omdat een originele twaalfcilinder-racemotor al snel 1,5 miljoen euro kost en omdat het onderhoud peperduur is. Ook wordt het nieuwe model uit veiligheidsoverwegingen voorzien van een kooi en wordt er een kleine kachel geplaatst in het interieur. Desondanks is de auto volgens zijn makers voor 95 procent identiek aan de racewagen uit de jaren zestig.

Het allermooiste is dat je er niet alleen naar kunt kijken of mee op het circuit mag rijden. Deze 917's zijn namelijk toegelaten op de openbare weg, meldt het bedrijf op zijn site. Er worden er vijf per jaar gemaakt met een maximum van zestig exemplaren. Het eerste exemplaar was vorig jaar al klaar. Goedkoop is dit race-icoon niet. De prijslijst begint op 220.000 euro, exclusief belastingen. Maar dat is nog altijd een stuk minder duur dan een origineel exemplaar. Enkele jaren geleden werd een echte 917 geveild voor 14 miljoen dollar, zo’n 13 miljoen euro.

