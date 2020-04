Met deze huis- tuin- en keukenmiddeltjes verwijder je snel krassen in autolak Erik Kouwenhoven

20 april 2020

17u23 0 Auto Nu je door corona toch niet meer de weg op gaat, heb je alle tijd om eens je auto onder handen te nemen. Maar e en bezoekje aan carrosserie voor een paar krasjes kost al snel honderden euro's. Daarom kun je beter eerst kijken of het lukt met deze wondermiddeltjes.

De beste methode om kleine krasjes uit de autolak te halen is tandpasta. Doe een beetje tandpasta op een doekje en wrijf licht over de kras. Poets het daarna uit en herhaal de methode. Let op, dit werkt alleen bij oppervlakkige krassen, niet als de kras door de lak is gegaan.



Het andere wondermiddel heet WD-40 en het is te koop bij de Action - als je het al niet in huis hebt. Het goedje moet ruim op de lak worden gespoten en daarna met een doek worden uitgewreven. Ook hier zit de kracht 'm in de herhaling. Voor een korte handleiding: klik hier.

Tandpasta kan ook heel goed worden gebruikt om doffe koplampen weer glans te geven. Nog beter dan tandpasta is koperpoets. In beide gevallen geldt: voorzichtig steeds een klein beetje de druk opvoeren, uitpoetsen en kijken naar het eindresultaat. Dit om te voorkomen dat de hele lak rondom de kras dof wordt.