Met deze auto’s kan je zonder problemen kamperen

Daktenten

Iedereen kent het wel: het beeld van een stoere offroader die door de woeste jungle is gereden om naast een idyllisch beekje zijn daktent te openen voor een heerlijke nacht in de natuur. Je kan een daktent kopen bij verschillende automodellen, maar de Land Rover Defender (foto boven) is toch wel het bekendste. De daktent kost 3.081,96, exclusief btw. Je stapt in via een laddertje naast de auto. Opgezet is de tent 2,3 meter lang, 1,3 meter breed en 1,5 meter hoog, met andere woorden genoeg ruimte voor twee.

De Defender is trouwens niet enig in zijn soort: bij Mitsubishi kon je de L200 pick-up ook met daktent bestellen, al is dat merk wel uit Europa verdwenen. Mits wat zoekwerk bij de voormalige Mitsubishidealers, kan je wel nog een stockmodel op de kop tikken, vaak aan een voordelige prijs. Ter vergelijking: nieuw kost een Mitsubishi L200 zowat 36.000 euro, maar het Japanse merk geeft stockkortingen tot 30%

Tot slot geven we nog mee dat er heel wat bedrijven bestaan die graag een daktent op je SUV of pick-up monteren, je bent dus niet afhankelijk van de constructeurs. Prijzen voor een standaardmodel + installatie liggen tussen de 1.000 en de 5.000 euro.

Avontuur: 10/10

Comfort: 7/10

Prijs: 1.000-5.000 euro voor daktent+installatie

Motorhome

Zo’n daktent is spectaculair, maar het kan natuurlijk comfortabeler. Sommige autoconstructeurs proppen een klein appartement in hun bestelwagens, zoals in de Volkswagen California of Mercedes Marco Polo, op basis van de VW Transporter en de Mercedes Vito. Inclusief keuken, salon en slaapkamer is dit al bijna een volwaardige camping car, zonder de spectaculaire afmetingen die daarbij horen. Dat komt natuurlijk aan een redelijk forse prijs, de California begint al bij dik 50.000 euro, maar als je een frequente kampeerder bent, is het die prijs misschien wel waard.

Volledig scherm Mercedes-Benz Marco Polo - Interieur © Daimler AG

Een wagen een maatje kleiner vinden om de prijs te drukken, is trouwens nauwelijks mogelijk. Peugeot pakte op het autosalon van Genève een paar jaar geleden wel uit met een motorhomevariant van de Rifter, met vierwielaandrijving en een daktent. Het was zowat de overgang was tussen deze en de vorige categorie, maar dat model bleef bij een conceptversie en haalde nooit het productiestadium.

Avontuur: 7/10

Comfort: 9/10

Prijs: Vanaf 50.000 euro voor een volledige motorhome

Auto met tent

Volledig scherm Volkswagen Caddy Mini Camper © Volkswagen

Volkswagen zal zijn Caddy uitrusten als Mini Camper, met een hele tent die je uit de auto kan klappen voor extra slaapoppervlakte. Geen daktent dus, maar een volledige tent met alle ruimtevoordelen van dien. Een keuken krijg je niet, maar wel heel wat slaapgelegenheid. En opbergruimte voor een barbecue. Waarom heb je dan een keuken nodig? De wagen zou dit najaar op de markt verschijnen, prijzen zijn nog niet bekend.

Avontuur: 7/10

Comfort: 8/10

Prijs: N.B.

