Met deze Alpine A110 Sports X vertrek je probleemloos op skivakantie

29 januari 2020

16u10

Het is weer de tijd van het jaar waarin zowat half België reikhalzend uitkijkt naar de wintersportvakantie, en zich momenteel dus het hoofd breekt hoe alle bagage, skilatten en ander, al dan niet alcoholisch gerief in die veel te kleine koffer moeten passen. Alpine denkt alvast een praktisch handje mee met deze verrassende A110 Sports X, een concept car die hint naar het glorieuze rallyverleden van het merk… en misschien ook wel de toekomstige Alpine-SUV.

De stijlstudie van Alpine, die zopas werd voorgesteld op de Mondial de l’Automobile in Parijs, gaat nog een behoorlijke stap verder dan de A110 Rally die Alpine ons in 2019 al voorstelde. Vierwielaandrijving behoort weliswaar (nog) niet tot de mogelijkheden, deze A110 Sports X moet zijn avontuurlijke imago eerder hebben van een met zes centimeter opgeschroefde ophanging, grotere wielen met wielkastbeschermers uit kunststof en de knappe skidragers die bovenop het motorcompartiment rusten. Onder die motorkap schuilt overigens nog steeds de gekende 1,8 liter-turbomotor van 252 pk.

Voorbode Alpine-SUV?

Hoewel de concept car op het eerste gezicht niet veel meer is dan een folietje om de eindzege van de originele Alpine A110 in de Rally van Monte-Carlo 1973 te vieren, zou het best wel eens kunnen dat we hier naar een visueel voorproefje van de vermeende Alpine-SUV zitten te kijken. De puristen zouden alleszins makkelijker kunnen leven met een wat avontuurlijker ogende crossover als deze, dan een echte Porsche Macan-rivaal...