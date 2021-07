Met bitcoin en kunst of Spotify-gewijs: zo kan je een nieuwe auto kopen

HLN DriveEen auto kopen via cryptomunten, kunst of via een abonnement ontlenen? Het is geen verre toekomstmuziek meer. HLN Drive zocht en vond automerken waar je nu al met alternatieve betaalmethoden een auto kan kopen.

Kunstenaars en kunstverzamelaars kunnen nu een Polestar 1 met kunst kopen. Het Zweedse automerk Polestar verkent graag nieuwe manieren van werken binnen de autoindustrie. Daarom introduceert het merk nu een extra manier om zijn Halo Car te kopen: potentiële kopers krijgen de mogelijkheid om de wagen, ter waarde van 158.500 euro, te betalen met kunst. Thomas Ingenlath, CEO van Polestar, legt uit : “Ik hou van het idee om kunstenaars en verzamelaars een Polestar 1 met kunst te laten kopen - het is zo een speciale auto en we wilden een unieke manier vinden om hem te vieren voordat de productie ervan ten einde loopt. Hij is met de hand gemaakt, kostbaar en tastbaar, net als een kunstwerk.”

Polestar zal alle vormen van kunst in overweging nemen; schilderijen, beeldhouwwerken, fotografie, installaties,…. Voorstellen zullen worden beoordeeld door Dalenson, een Zweedse kunstverzamelaar. Indien relevant geacht, zullen de potentiële kopers een taxatie ontvangen van de twee grootste veilinghuizen: Sotheby’s en Philips. Polestar wil de kunst, na verloop van tijd verkopen via de bovengenoemde veilinghuizen of via handelaars die de kunstenaars vertegenwoordigen.

Volledig scherm Elon Musk naast de Tesla Model S © South China Morning Post via Get

De tweets van Elon Musk

Tesla’s kon je dan weer een hele tijd kopen met Bitcoin. Vervolgens schrapte CEO Elon Musk dat concept omdat cryptomunten een te grote impact zouden hebben op het milieu. Uiteindelijk liet hij weten dat hij de bitcoinbetalingen weer wil herlanceren, op voorwaarde dat de transacties via groene energie zouden verlopen. Of dat ook effectief zal gebeuren, valt nog af te wachten.

Een Tesla Model S, Model X of Model 3 kan je voorlopig dus niet meer kopen via Bitcoin. Velen zien Musks demarches – en vooral het vele tweeten hierover – als een poging om de cryptomarkt te beïnvloeden. Toch nemen enkele garages zelf het heft in handen, in ons land kan je bijvoorbeeld een auto kopen met Bitcoin bij LM Motors uit Izegem. Zij werken trouwens niet enkel met Bitcoin, maar ook andere digitale valuta, zoals Lithium of XMP. Eigenaar Laurent Monsieurs bevestigt hij op die manier al een Volkswagen Golf GTI heeft verkocht.

Volledig scherm Lynk & Co model 01 © rv

Geen auto meer bezitten

Bij het Chinese Lynk & Co gaan ze er dan weer vanuit dat we in de toekomst geen auto meer zullen bezitten. Je kan er een auto huren volgens een abonnement, inclusief verzekering, onderhoud en 24/7 support. Je mag die vervolgens ook onderverhuren aan anderen. Kostprijs voor het eerste model van het merk, de 01 (zie foto boven)? 500 euro per maand. Maar volgens de constructeur kan wie zijn wagen vaak verhuurt op het einde van de maand op 0 euro uitkomen. Het abonnement is trouwens ook elke maand opzegbaar.

