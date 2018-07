Met 280 km/u naar de Côte d'Azur in deze race-camper Erik Kouwenhoeven

17 juli 2018

22u27

Bron: AD.nl 0 Auto Wat gebeurt er als je de 480 pk sterke motor van een Porsche 911 Turbo in een camper hangt en het onderstel een beetje aanpast? Inderdaad, dan sta je in theorie heel snel op je favoriete camping.

Wanneer de mensen achter de snelste bus ter wereld een camper bouwen, is het resultaat voorspelbaar. Dan krijg je namelijk de snelste camper ter wereld. Het Duitse bedrijf TH Automobile pakte de zescilinder uit de Porsche 911 Turbo (997) en legde deze achterin de Volkswagen T5-camper van Spacecamper.

Destijds was de race-camper volgens Topgear.nl maar liefst 580 pk sterk en had een trekkracht van 680 Nm. De sprint van 0 naar 100 km/u was in 4,9 seconden geklaard en de topsnelheid bedroeg 280 km/u. De aandrijving gaat naar de achterwielen. Luxe is er genoeg aan boord. Achterin vind je een bed, een kast en een keukenblokje. Het dak klapt omhoog voor meer 'Lebensraum'.

Ooit kostte de TH5 Spacecamper zo’n 250.000 euro. Hoeveel er verkocht zijn, is niet bekend. Het kunnen er nooit veel zijn. Dit exemplaar is teruggetuned naar 480 pk en kost nu 139.800 euro. Daardoor is de topsnelheid nu beperkt tot een enigszins teleurstellende 270 km/u.