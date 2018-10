Merkel ziet nog toekomst voor dieselwagens SVM

06 oktober 2018

16u22

Bron: Belga 4 Auto Auto's die op diesel rijden, hebben nog een toekomst in Duitsland. Dat heeft Duits bondskanselier Angela Merkel vandaag gezegd. Voorwaarde is wel dat de autobouwers verbeteringen doorvoeren, benadrukte ze.

Een rechtbank in Duitsland bepaalde eerder dit jaar dat dieselwagens verboden mogen worden in sommige gebieden om er de luchtkwaliteit te verbeteren. Sindsdien verkeren miljoenen automobilisten in onzekerheid.

In haar wekelijkse podcast zegt Merkel dat de regering volgende week maatregelen zal aankondigen om de uitstoot te verminderen zonder wagens van de baan te halen. Merkel waarschuwde dat het nog jaren zal duren voor nieuwe technologieën helemaal hun weg zullen vinden.