Mercedes van Adolf Hitler wordt geveild in VS

14u23

Bron: Belga 3 AFP Hitler in de 'Super Mercedes'. Auto Een Mercedes die nog door de vroegere Duitse dictator en nazileider Adolf Hitler gebruikt werd voor verplaatsingen in eigen land, zal op 17 januari onder de hamer gaan in de Amerikaanse staat Arizona. Dat heeft het veilinghuis Worldwide Auctioneers woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een wagen die ooit nog een Belgische eigenaar had.

De Mercedes-Benz 770K Grosser, die ook bekend stond als de 'Super Mercedes', kon een snelheid tot 160 kilometer per uur halen. Toch werd de Duitse wagen in het Derde Rijk vooral gebruikt voor propagandadoeleinden. Zo zette Hitler de wagen in tijdens een parade voor de viering in Berlijn in 1940 van de capitulatie van Frankrijk. Ook voor een bezoek van de Italiaanse leider Benito Mussolini kwam de wagen uit de garage.

Aan het eind van de oorlog nam het Amerikaanse leger de Mercedes in beslag. Het voertuig belandde toen kortstondig bij het wagenpark van de militaire politie. Kort na WO II kwam de auto dan terecht bij een Belgische eigenaar, die het voertuig later wel weer van de hand deed. Wie de huidige eigenaar is, heeft het veilinghuis niet gezegd.

De veiling vindt op 17 januari plaats in de stad Scottsdale, in de westelijke Amerikaanse staat Arizona. Tien procent van de opbrengst gaat naar bewustmakingscampagnes over het nazisme en de holocaust.